Martialarts kuşak sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen martialarts renkli kuşak terfi sınavı yapıldı. Yapılan sınavda terfi edenler kuşaklarını yarın saat 17.00 de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende alacak.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Gizem Gürpınar, Cansu Demirel, Muhammed Shaban, Ziya Berk Alav, Gözde Oğuz Abu Kıshık,

Halil Bildik, Tarkan Yağızsoy

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Seden Abu Kıshık, Sophie Tay

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Sevinç Sura Uludağ, Elif Uludağ, Agit Yenice, Durusu Yenice, Kuzey Boztaş

6.Kyu KARATE Turuncu Kuşak Kazananlar

Çağan Saray

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Yusuf Seyhan Şen

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Rabia Tarım, Ömer Faruk Solak, Özüm Ekmenci, Pars Şahin, Mervan Bayrakçı, Sinan Tüfekçi

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Ahmet Solak, Zeynep Zorlu

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Masal Akarpınar, Sevda Şahin, Özkay Ramiz, Mirsad Toprak, Su Ayza Şahin

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar