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Londra ile Türkiye arasında işbirliği

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez ile görüşen Osman Ercen, uzun vadeli ve gençlere yönelik projeler üzerinde konuştu..

30 Temmuz 2020 Perşembe 08:10
Londra ile Türkiye arasında işbirliği
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İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen İstanbul’da bir takım temaslarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez ile görüşen Ercen, iki federasyon arasında uzun vadeli ve gençlere yönelik projeler olacağını belirtti.

TTFF Başkanı Ercen, TFF Başkan vekili Ali Düşmez ile gerçekleşen görüşme hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Sayın Ali Düşmez ile yaklaşık bir buçuk saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki federasyon arasında çok güzel projelere imza atacağız. İlk olarak kısa vadeli projemiz kapsamında TFF bu yıl içerisinde bizleri Türkiye Milli Takımı Riva Tesislerinde ağırlayacak. Gençlerimiz burada güzel bir kamp yapıp amatör bir takım ile maç oynayacaklar. Ali Düşmez, 44 yıl aradan sonra ilk kez TTFF ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve gereken destegi sezonun kadar vereceklerini söylediler ve bu bizleri çok mutlu etti ve motive olmamızı sağladı”.

Türkiye Milli Takımı Riva Tesisleri’nde kamp

Ercen’nin verdiği bilgiye göre, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu yakın bir zamanda İstanbul’a gidip TFF Milli Takımlar Riva Tesislerinde kamp yapacak.

TFF adına Başkan Vekili Ali Düşmez ile Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop pandemi sonrası hemen çalışmalara başlayarak İngiltere ekibini Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinede görmek istediklerini belirtti.

Hamit Altıntop ve Ali Düşmez Londra’ya gelecek

TTFF Başkanı Ercen, Ali Düşmez ile yaptığı toplantı sırasında Hamit Altıntop ile telefonda görüştü. Ercen ile konuşan Hamit Altintop, Ali Düşmez ile birikte Londra’ya gelip İngilere Türk Toplum Futbol Federasyonunu ziyaret edeceğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Türk Toplumu Futbol FederasyonuTürkiye Futbol FederasyonuOsman ErcenAli Düşmez
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