Lions kulüpleri spor şenliği dostluk turnuvası düzenliyor

Mağusa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü Mağusa Destemona Lions Kulübü, Mağusa Ravelin Lions Kulübü işbirliğinde altıncı kez düzenlenecek olan Spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili detaylar bilgiler Gazimağusa Eziç’te yapılan basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısı öncesinde katılımcılar yapılan PCR testlerin sonuçlarını göstererek katıldı.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından düzenlenen İskele Sahil Lions Kulübü, Mağusa Destemona Lions Kulübü, Mağusa Ravelin Lions Kulübü işbirliğinde organize edilecek olan Spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili düzenlenen basın toplantısına dört Lions kulüblerin başkanları Ln.Özlem Bilgehan, Ln.Oya Şahsuvar, Ln.Eldem Sağlamer, Ln.Çiğdem Duvarcı, Mağusa Kulüpler sorumlusu Federasyon 1.yardımcısı Ln. Süheyla Erbilen, Mağusa Destemona Lions Kulübü temsili başkan yardımcısı Ln.Niğdem Güneşoğlu organizasyona katılacak takımların yetkilileri ile basın mensupları katıldı. 6.geleneksel minikler halı saha spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili Mağusa Kale Lions başkanı Özlem Bilgehan açılış konuşmasıyla organizasyon hakkında detaylı bir şekilde açıklamalar bulunarak sosyal sorumluluk projesi altında güzel bir organizasyona imza atacaklarını söyledi.

U10 Takımları Katılıyor

Spor Şenliği dostluk turnuvası ile ilgili organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından teknik toplantıda bilgilendirilerek, bu yıl farklı spor başlarınında dahil olduğunu belirterek U10 minikler turnuvası yanı sıra Streetbol ve tenis turnuvası da dahil edildiğini açıkladı. Mağusa Kale Lions 6.Geleneksel U10 Dostluk turnuvası kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. 16 Ağustos Pazartesi akşamı 18:00-19:30 saatleri arasında Gazimağusa Karakol İlkokulu halı sahasında yapılacak 6.geleneksel minikler halı saha Spor Şenliği U10 dostluk turnuvasında Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon’dan oluşan dört takım yer alıyor. Spor Şenliği dostluk turnuvasında minik sporcular yeteneklerini sergilemem fırsatı bulacağı farklı sporcularının birbirleriyele kaynaşması amaçlı organizasyonda tüm takımlar şampiyon sloganı ile gerçekleştirilecek.

Farklı Spor Baranşları

Lions Kulüpleri tarafından işbirliğinde organize edilecek olan Spor şenliği dostluk turnuvası Streetbol ve tenis olmak üzere farklı spor branşları da yeniden dahil edilerek sportif faaliyetler genişletildi. Karşılaşmalar Gazimağusa Belediyesi Dr. Küçük Spor Kompleksi’nde oynanacak.

6.geleneksel Spor Şenliği dostluk turnuvasında karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgeleri katkı koyanlara plaketler, Lions Kulübleri başkanlar ve yöneticiler tarafından verilecek.

Yapılan Organizasyonlar

Mağusa Kale Lions Kulübü, Lions Dünya Gençler Spor etkinliklerini 2017 yılında ülkemizde Gazimağusa’da Futbol Şenliği, Tenis, Streetball branşları ile başlatarak ses getirirken, 2018 yılında minikler halı saha spor şenliğini, geleneksel hale getirilen 4. ve 5.kez düzelenen spor şenliği dostluk turnuvası, bu yılda (2021) 6.kez Futbol Şenliği ile birlikte yeniden Tenis, Streetball branşları da düzenlenecek.

Program

Tenis Turnuvası (8 takım)

Saat 19:30-20:00 Streetbol (4 takım)

U10 Minikler Futbol Turnuvası

16 Ağustos Pazartesi

1.Maçlar

Saat 18:00-18:15 Yonpaş Dumlupınar-1461 İskele Trabzon

Saat 18:15-18:30 Mağusa Türk Gücü-Mormenekşe

2.Maçlar

Saat 18:30-18:45 1461 İskele Trabzon-Mağusa Türk Gücü

Saat 18:45-19:00 Mormenekşe-Yonpaş Dumlupınar

3.Maçlar

Saat 19:00-19:15 Yonpaş Dumlupınarl-Mağusa Türk Gücü

Saat 19:15-19:30 Mormenekşe-1461 İskele Trabzon