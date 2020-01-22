Lefkoşa Spor Birliği, Minareliköy’ü durdurdu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki akşam oynanan dokuzuncu hafta maçlarıyla devam edildi.
Yedi takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasını Beyarmudu Belediyesi ve Lefkoşa Darts Birliği galip kapattı.
Haftaya yenilgisiz ve kayıpsız giren lider Minareliköy, sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Lefkoşa Spor Birliği, lider Minareliköy deplasmanından 8-8 beraberlikle dönmeyi başardı.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi 9.uncu hafta maçları ve hakemleri
20 Ocak 2020 Pazartesi
Vadili Darts D.-Beyarmudu Bld.: 6-10
Minareliköy-Lefkoşa Spor Birliği: 8-8
Lefkoşa Darts Birliği-LEGEND: 14-2
Efes Pilsen Darts Süper Lig Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y P AV
1.Minareliköy 8 7 1 0 88 40 22 48
2.Lefkoşa Darts Birliği 8 6 1 1 89 39 19 50
3.Lefkoşa Spor Birliği 8 4 1 3 70 58 13 12
Av.At.K. 7 3 1 3 55 57 10 -2
5.Beyarmudu Belediyesi 7 2 1 4 46 66 7 -20
6.LEGEND 8 2 1 5 53 75 7 -22
7.Vadili Darts Derneği 8 0 0 8 31 97 0 -66