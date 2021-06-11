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‘Kupada final istiyoruz’

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı’nın kulüp başkanı Akay Aşina hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirtti

11 Haziran 2021 Cuma 16:25
‘Kupada final istiyoruz’
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Küçük Kaymaklı Kulübü Başkanı Akay Aşina hazırlık dönemi ile ilgili olarak Diyalog Spor Servisimize açıklamalarda bulundu. Transferde kulübün yapısı ve karakterine uygun isimler üzerinde çalışma olduğunu belirten Küçük Kaymaklı Kulübü Başkanı Akay Aşina, geçtiğimiz hafta takım içinde yaşanılan sorunlu sürecin ise sona erdiğini söyledi.

İyi bir sezon hedefliyoruz

Hiç kimsenin alışık olmadığı bir sezon yaşanacağını aktaran Küçük Kaymaklı Kulübü Başkanı Akay Aşina, Küçük Kaymaklı olarak genç ağırlıklı oyuncu grubu ile zorlu sürece hazırlanmaya devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta arası takım içinde yaşanan sıkıntının son bulduğunu söyleyen kulüp başkanı Akay Aşina, şu an itibariyle takımda sorun veya sıkıntının olmadığını ifade etti.

Transfer gündemimizde

Transfer konusunun şu sıralar gündemlerinde olduğunu, takıma yapılacak takviyenin kulüp yapısına ve karakterine uygun olacağını söyleyen Aşina, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Cenker Kaya anısına çok güzel bir turnuva yaptıklarını ve katılan herkese bir kez daha teşekkür etmek istediğini söyleyen Akay Aşina, ufak tefek sorunların yaşandığı bir süreç olsa da, takımın çalışma ortamının şu an itibariyle çok iyi olduğunu söyledi.

Hedef üst sıralar

Ligde bu sezon adına hedef olarak üst tarafı zirveye yakın noktayı istediklerini, kupada ise takımı finalde görmek istediklerini söyleyen Aşina, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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