Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet erken seçim için Ankara’dan yetki aldı mı?
Hükümet erken seçim için Ankara’dan...
Gaflet ve dalalet
Gaflet ve dalalet
Erken seçim olmaz, çünkü...
Erken seçim olmaz, çünkü...
Kıbrıs’ın siber kahramanları
Kıbrıs’ın siber kahramanları
banner376
Flaş Haber
Akaryakıtsız kalabiliriz!
Kapat

Kulüpler Lefkoşa’da çalışıyor

KKTC Cimnastik Federasyonunun yenilenen Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun kullanımı yaygınlaşıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:37
Kulüpler Lefkoşa’da çalışıyor
banner337
banner351

KKTC Cimnastik Federasyonunun yenilenen Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun kullanımı yaygınlaşıyor.

Bölgelerdeki cimnastik kulüpleri de Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonunu kullanmaya başlarken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bölge takımlarımız Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuza gelerek çocuklarımızın gelişimini artırmak adına salonumuzu kullanmaya başladılar. Hedeflerimizden biri olan bu durumun olması bizleri mutlu ediyor.

Güzelyurt bölgemizden Sergen Özbay hoca ve Mağusa- Akdoğan bölgemizden de Bilgin Diker hocamız, çocuklarımızı Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzla buluşturdu. Olimpik yer minderinin avantajları kullanarak zorluk derecesi yüksek hareketleri yapma fırsatı bulan çocuklarımızın mutluluklarını yüzlerinde gördük.

Her geçen gün çocuklarımızın daha da ileriye gittiklerini gözlemlemekteyiz. Bu durum bizleri mutlu ederken, ayni mutluluğu salonumuza gelen çocuklarda ve hocalarında görmek mutluluğumuzu daha da artırıyor.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuDr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamitköy Akademide çalışmalar bireysel
Hamitköy Akademide çalışmalar bireysel
Zirve karışık          
Zirve karışık          
Proje büyük
Proje büyük
Esentepe çalışıyor
Esentepe çalışıyor
Lefke’de çalışmalar başlıyor
Lefke’de çalışmalar başlıyor
Futbolun tarihi açıklandı
Futbolun tarihi açıklandı
Futbolculara yeni sponsor
Futbolculara yeni sponsor
Çalışmalar devam edecek
Çalışmalar devam edecek
Futbolun olmaması kötü
Futbolun olmaması kötü
Alternatif spor; Dağ tırmanışı
Alternatif spor; Dağ tırmanışı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim