Kulüpler Birliği genel kurula gidiyor

Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmak isteyenlerin tüzük gereği kurullarıyla birlikte genel kurul tarihinden 3 gün önce yazılı olarak birlik başkanına müracaat etmesi gerektiği vurgulandı.
09 Haziran 2021 Çarşamba 18:41
KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17.00’de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmak isteyenlerin tüzük gereği kurullarıyla birlikte genel kurul tarihinden 3 gün önce yazılı olarak birlik başkanına müracaat etmesi gerektiği vurgulandı.