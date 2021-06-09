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Kulüpler Birliği genel kurula gidiyor

KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17.00’de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

09 Haziran 2021 Çarşamba 18:41
Kulüpler Birliği genel kurula gidiyor
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Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin kulüp başkanlarının katılmaları veya temsilci olarak katılacak kişilerin yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları gerektiği belirtildi.

Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmak isteyenlerin tüzük gereği kurullarıyla birlikte genel kurul tarihinden 3 gün önce yazılı olarak birlik başkanına müracaat etmesi gerektiği vurgulandı.

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