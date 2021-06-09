Kulüpler Birliği genel kurula gidiyor

Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin kulüp başkanlarının katılmaları veya temsilci olarak katılacak kişilerin yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları gerektiği belirtildi.

Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmak isteyenlerin tüzük gereği kurullarıyla birlikte genel kurul tarihinden 3 gün önce yazılı olarak birlik başkanına müracaat etmesi gerektiği vurgulandı.