banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044
Eşini tehdit etti tutuklandı
EŞİNİ TEHDİT ETTİ TUTUKLANDI
Emanete ihanet etti
EMANETE İHANET ETTİ
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
banner307

KTSYD Kupası Çetinkaya’nın

KTSYD Kupası Çetinkaya’nın

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:37
KTSYD Kupası Çetinkaya’nın

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sabriye Atikoğlu, Emine Yarkına

Çetinkaya:  Ozan Mercan, Tunç Özgürgün (80’ Burak Emir), Ümitcan Babahan, Serkan Önet, Yusuf Kondoz (22’ Samuel), Hakan Karacaoğlu, Batuhan Calban, Ali Cankaya (56’ Cemal), Felix, Allen, Toykan Hacet

Merit A.Yeşilova:  İrfan Özbay, Mustafa Salk, Mejdi Direniş, Salih Say, Vakkas Kaynarca, Esosa (80’Memduh), Mbah (59’ Hamis), Emin Atabek, Osei, Burak Koçar, Billy Mehmet

Goller: 67’ Toykan, 70’(P) Felix, 90+2’ Samuel (Çetinkaya), 17’ Mbah (Merit A.Yeşilova)

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen ve KKTC Telsim’in destek verdiği “33. KTSYD Kupası”nın sahibi Çetinkaya oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda  karşı karşıya gelen iki ekip futbolseverlere keyifli bir mücadele izletti. Mücadeleyi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da takip etti.

Çetinkaya’nın geri dönüşü: 3-1

İlk devreyi 17. dakikada Mbah’ın golüyle 1-0 geride tamamlayan Çetinkaya, 67. dakikada Toykan, 70. dakikada penaltıdan Felix ve 90+2. dakikada Samuel’in golleriyle Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Tarihinde son olarak 1995 yılında KTSYD Kupası’nı kazanan Çetinkaya, 24 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Uyuşturucu Komisyonu’ndan destek

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile KTSYD’nin işbirliği çerçevesinde Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinden çocuklar da maçı izleme imkanı buldu. Otobüsleri dolduran çocuklar, Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya arasında oynanan  kupa mücadelesini yerinde takip etti.

Maçın Adamı Toykan Hacet

Bu yıl KTSYD Yönetim Kurulu tarafından merhum spor yazarı Raif Özgüren’in adına verilmesi kararlaştırılan “Maçın Adamı” ödülünün sahibi Çetinkaya futbolcusu Toykan Hacet’e ödülünü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan verdi.

Ödül Töreni

Mücadele sonrasında günün anısına maçın hakemlerine Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilhan tarafından anı plaket verildi. İkinci Merit Alsancak Yeşilova ve şampiyon Çetinkaya’ya madalya, plaket ve kupayı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar takdim etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı
Futbola 8 buçuk milyon katkı
Futbola 8 buçuk milyon katkı
Şenol imzaladı
Şenol imzaladı
Hedefleri kupayı kaldırmak
Hedefleri kupayı kaldırmak
Gabira Görneç’te
Gabira Görneç’te
Zorlukasap Kupası İskele'nin
Zorlukasap Kupası İskele'nin
Kaçmaz’ın yardımcıları belli oldu
Kaçmaz’ın yardımcıları belli oldu
Erhan Bolkan’a teşekkür
Erhan Bolkan’a teşekkür
Sapsızoğlu, Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılacak
Sapsızoğlu, Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim