Klasikler Pazar günü yollarda

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) “2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın dokuzuncu faaliyeti olan klasik otomobil rallisi, 22 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Levent Özerdağ’ın sahibi olduğu Doğa Park AVM ana sponsorluğunda yapılacak yarışa, alış veriş merkezi içerisinde hizmet veren restoranlardan “Segafredo Zanetti” adı verildi.

Sponsorluk anlaşmasına Doğa Park AVM’nin Direktörü Levent Özerdağ ile KTKOD Başkanı Burçin Aliusta imza koydu ve gelecek sezon için yeni işbirlikleri yapılması da kararlaştırıldı.

“Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapılacak sezonun dördüncü klasik otomobil yarışıyla dernek, güz faaliyetlerine başlıyor.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde yapılacak yarış, yine heyecan ve keyif dolu geçecek.

Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Segafredo Restoran & Bar’da saat 16.00’da başlayacak yarış, yine aynı yerde tamamlanacak.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2.25 katsayıyla puan verecek olan ralli, ekim ayındaki son yarış olan iki günlük büyük final rallisi öncesinde, şampiyonada önemli bir konumda bulunuyor.

“Segafredo Zanetti Klasik Otomobil Rallisi”ne katılım için derneğe üyelik şartı aranmıyor.