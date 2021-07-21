Klasik Otomobil Slalom Yarışı yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) mart ayında başlaması planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı klasik otomobil faaliyet sezonu,mayıs ayındaki gezi/serge faaliyetinin ardından yaz sezonunun açılışını yüksek bir katılımla yapılan slalom yarışıyla başladı.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde , Döveç Group of Companies ana sponsorluğunda ,GLO ve OZA Kahvelerinin de katkılarıyla organize edilen Klasik Otomobil Slalom Yarışı 17 Temmuz Cumartesi gecesi gerçekleştirildi.

Lefkoşa ZET Karting Tesisleri’nde yapılan yarışa 117 klasik araç kayıt yaptırdı, 20’den fazla 25 yaş üstü araç sahibi ise kayıtların kapanmasından sonra alana gelerek sadece sergiye katıldı.

117 aracın pistte hünerlerini sergilediği yarışı, bine yakın kişi izledi.

Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve DJ Dinç’in müzik setleriyle başlayan yarışın startını DÖVEÇ Group Direktörlerinden Buğra Döveç ve KTKOD Başkanı Burçin Aliusta verdi.

KTKOD’un 2021 yılının ilk yarış organizasyonu olan slalom yarışın sonunda kupalar sahiplerini buldu.

Aykut Sokullu Zirveye Sürdü.

Yarış Direktörü Burçin Aliusta’nın brifinginin ardından formasyon turu yapıldı. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergiledi.

Yarışta 12 genç hakem görev aldı, piste gelen binden fazla izleyici de neticeleri merakla takip etti.

“Genel Klasman” dışında dokuz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldı.

Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü araçların nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldı. İmal yılı 1990’a kadar olan klasik araçlar bu yıl “Genel Klasman” kategorisinde yer alarak heyecanı bir kat daha artırdı. Zorlu yarışı 2018 ve 2019 Slalom Şampiyonu ünvanı da olan 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu kazanarak podyumda zirvede yer almayı başardı. İkincilik, 1970 model Austin Mini ile Coşkun Gürel’in olurken, üçüncülük 1983 model Austin Mini Rally Type ile Erdoğan Aşık’ın oldu.

“E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Hüseyin Gümüşok, “G Kategorisi”nde Mehmet Adalı, “Kadınlar Kategorisi”nde Arzu Erten Soydangazi, “Turing Kategorisi”nde Ahmet Huri Bağrıaçık, “H Kategorisi”nde Ali Köroğlu, “VW Beetle Kategorisi”nde Murat Kılıç,’’ Mini kategorisinde’’ Coşkun Gürel, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Mehmet Topel zirvede yer almayı başardı. Yarışın ödülleri dernek yönetim kurulu tarafından takdim edilirken, “Genel Klasman” ödüllerini KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Döveç Group direktörü Buğra Döveç takdim etti. Oza Kahve Direktörü Umut Oza da gecede dereceye giren tüm ekiplere Oza Kahve hediye seti takdim etti.

Yarış Devlet Televizyonu BRTK’da Canlı Yayınla Tüm Klasik Severlere Ulaştı.

Yılın ilk Slalom yarışı Gelengül Production aracılığı Devlet televizyon kanalı BRTK 2 kanalında 5 saat boyunca kesintisiz canlı yayınlanarak ülkemizdeki ve tüm dünyadaki klasikseverlere ulaştı. Ayrıca KTKOD Facebook Resmi sayfasından , Gelengül Production ve Kıbrıs Postası Facebook resmi sayfalarından da yarış heyecanı canlı olarak yayınlandı.

Asya Bebek için Klasikseverler Duyarsız Kalmadı

Henüz 8 aylık küçük bir bebek Asya Polatlı adına kampanya düzenleyen Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve OZA Kahveleri yarış günü kahve satışlarından elde edilen tüm geliri Asya bebek adına bağışladı. Doğumundan 2 ay sonra SMA Hastalığı teşhisi konan Küçük Asya, 6 aydır makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor. Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) öncülük ettiği yardım kampanyaya duyarsız kalmayan klasik severler ciddi bir oranda bağış yaparak Minik Asya’ya katkı sağladı. Ayrıca OZA Kahveleri de Genel Klasman ve Kategorilerinde ilk üç sırayı alıp podyuma çıkmayı hak eden yarışmacılara zengin hediyeler verdi.

Aliusta: Klasik severler bir Kez Daha Bizlere Güvenerek Yanımızda Oldu.

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, her yıl hedeflerini çok yükselttiklerini belirterek klasik severlerin derneğin organize ettiği etkinleri merak ve heyecanla beklediğini bilerek çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 10 ay boyunca faaliyet yapamadıklarını ve organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. Haziran ayında yaptıkları ilk gezi ve sergi faaliyetine 200 kadar klasik aracın katıldığını söyleyen Başkan Aliusta , yılın ilk yarış organizasyonunda da yine dernek üyelerinin ve klasik severlerin ülkemizin dört bir yanından katılım sağladığını söyledi.

Aliusta, büyük bir kesime hitap ettiklerini bu nedenle ‘en iyi hizmet’ için uğraş verdiklerini ifade ederek yarışın duyurusunu yaptıkları andan itibaren çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Aliusta, “Ülkemizde böylesine büyük çapta başka bir organizasyon yok. ‘Yapılamaz’ denileni yaptık. Ciddi mesai ve emekle ülkemiz klasik severlerine her zaman ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Aliusta, yarışa kayıt yaptıran 117 klasik aracın dışında faaliyet günü klasiğiyle alana girmek isteyen 20’den fazla klasik severi de geri çevirmediklerini söyleyerek kimsenin şevkini ve tutkusu kırmamaya çalıştıklarını belirtti.

Dernek organizasyonlarının artık markalaştığının altını çizen Aliusta, hedefledikleri ortamı yaratarak, hem izleyenlerin hem de yarışanların keyif almalarını sağladıklarını söyleyerek Tüm sponsorlara ve katılım sağlana klasikseverelere teşekkür etti..

DÖVEÇ Group Klasik Otomobil Slalom Yarışı

ÖDÜL DAĞILIM LİSTESİ

17 Temmuz 2021

Genel Klasman

1 – AYKUT SOKULLU – FORD ESCORT MK1 / 1972

2 - COŞKUN GÜREL – AUSTİN MİNİ / 19703-

3 – ERDOĞAN AŞIK – AUSTİN MİNİ / 1983

--- G – KLASMANI

1- MEHMET ADALI

2- İLHAN İNÇAY

3- DİNÇ YÜCEÖZ

--- F – KLASMANI

1 - HÜSEYİN GÜMÜŞOK

2 – MURAT KILIÇ

3 – ZEKİ KIRAÇ

--- E – KLASMANI

1- TURGUT BÜRÜNCÜK

2- MEHMET TAHSİN

3- HÜSEYİN DAMDELEN

--- H – KLASMANI

ALİ KÖROĞLU

2- ALİ GÜRAN TAHSİN

MEHMET TOPEL

--- BMW E30 KLASMANI

1- MEHMET TOPEL

2- CENK KOFALI

3- MELİH POYRAZLAR

--- BAYANLAR KLASMANI

1- ARZU ERTEN SOYDANGAZİ

2- YAĞMUR KARABİBER

3 – FATOŞ ARCA

--- TURİNG - KLASMANI

1 – AHMET HURİ BAĞRIAÇIK

2 – HASAN ÖZOK

3 – KIYAL SELVİLER

--- VW BEETLE KLASMANI

1- MURAT KILIÇ

2- HASAN GÖNENOĞLU

3 – KAZIM İZHAKOĞLU

--- MİNİ KLASMANI ---

1 – COŞKUN GÜREL

2 – ERDOĞAN AŞIK

3 – HÜSEYİN GÜMÜŞOK

***

Konuyu bilginize getirir iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Burçin ALİUSTA

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği

Başkan

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) mart ayında başlaması planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı klasik otomobil faaliyet sezonu,mayıs ayındaki gezi/serge faaliyetinin ardından yaz sezonunun açılışını yüksek bir katılımla yapılan slalom yarışıyla başladı.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde , Döveç Group of Companies ana sponsorluğunda ,GLO ve OZA Kahvelerinin de katkılarıyla organize edilen Klasik Otomobil Slalom Yarışı 17 Temmuz Cumartesi gecesi gerçekleştirildi.

Lefkoşa ZET Karting Tesisleri’nde yapılan yarışa 117 klasik araç kayıt yaptırdı, 20’den fazla 25 yaş üstü araç sahibi ise kayıtların kapanmasından sonra alana gelerek sadece sergiye katıldı.

117 aracın pistte hünerlerini sergilediği yarışı, bine yakın kişi izledi.

Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve DJ Dinç’in müzik setleriyle başlayan yarışın startını DÖVEÇ Group Direktörlerinden Buğra Döveç ve KTKOD Başkanı Burçin Aliusta verdi.

KTKOD’un 2021 yılının ilk yarış organizasyonu olan slalom yarışın sonunda kupalar sahiplerini buldu.

Aykut Sokullu Zirveye Sürdü.

Yarış Direktörü Burçin Aliusta’nın brifinginin ardından formasyon turu yapıldı. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergiledi.

Yarışta 12 genç hakem görev aldı, piste gelen binden fazla izleyici de neticeleri merakla takip etti.

“Genel Klasman” dışında dokuz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldı.

Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü araçların nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldı. İmal yılı 1990’a kadar olan klasik araçlar bu yıl “Genel Klasman” kategorisinde yer alarak heyecanı bir kat daha artırdı. Zorlu yarışı 2018 ve 2019 Slalom Şampiyonu ünvanı da olan 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu kazanarak podyumda zirvede yer almayı başardı. İkincilik, 1970 model Austin Mini ile Coşkun Gürel’in olurken, üçüncülük 1983 model Austin Mini Rally Type ile Erdoğan Aşık’ın oldu.

“E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Hüseyin Gümüşok, “G Kategorisi”nde Mehmet Adalı, “Kadınlar Kategorisi”nde Arzu Erten Soydangazi, “Turing Kategorisi”nde Ahmet Huri Bağrıaçık, “H Kategorisi”nde Ali Köroğlu, “VW Beetle Kategorisi”nde Murat Kılıç,’’ Mini kategorisinde’’ Coşkun Gürel, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Mehmet Topel zirvede yer almayı başardı. Yarışın ödülleri dernek yönetim kurulu tarafından takdim edilirken, “Genel Klasman” ödüllerini KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Döveç Group direktörü Buğra Döveç takdim etti. Oza Kahve Direktörü Umut Oza da gecede dereceye giren tüm ekiplere Oza Kahve hediye seti takdim etti.

Yarış Devlet Televizyonu BRTK’da Canlı Yayınla Tüm Klasik Severlere Ulaştı.

Yılın ilk Slalom yarışı Gelengül Production aracılığı Devlet televizyon kanalı BRTK 2 kanalında 5 saat boyunca kesintisiz canlı yayınlanarak ülkemizdeki ve tüm dünyadaki klasikseverlere ulaştı. Ayrıca KTKOD Facebook Resmi sayfasından , Gelengül Production ve Kıbrıs Postası Facebook resmi sayfalarından da yarış heyecanı canlı olarak yayınlandı.

Asya Bebek için Klasikseverler Duyarsız Kalmadı

Henüz 8 aylık küçük bir bebek Asya Polatlı adına kampanya düzenleyen Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve OZA Kahveleri yarış günü kahve satışlarından elde edilen tüm geliri Asya bebek adına bağışladı. Doğumundan 2 ay sonra SMA Hastalığı teşhisi konan Küçük Asya, 6 aydır makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor. Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) öncülük ettiği yardım kampanyaya duyarsız kalmayan klasik severler ciddi bir oranda bağış yaparak Minik Asya’ya katkı sağladı. Ayrıca OZA Kahveleri de Genel Klasman ve Kategorilerinde ilk üç sırayı alıp podyuma çıkmayı hak eden yarışmacılara zengin hediyeler verdi.

Aliusta: Klasik severler bir Kez Daha Bizlere Güvenerek Yanımızda Oldu.

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, her yıl hedeflerini çok yükselttiklerini belirterek klasik severlerin derneğin organize ettiği etkinleri merak ve heyecanla beklediğini bilerek çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 10 ay boyunca faaliyet yapamadıklarını ve organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. Haziran ayında yaptıkları ilk gezi ve sergi faaliyetine 200 kadar klasik aracın katıldığını söyleyen Başkan Aliusta , yılın ilk yarış organizasyonunda da yine dernek üyelerinin ve klasik severlerin ülkemizin dört bir yanından katılım sağladığını söyledi.

Aliusta, büyük bir kesime hitap ettiklerini bu nedenle ‘en iyi hizmet’ için uğraş verdiklerini ifade ederek yarışın duyurusunu yaptıkları andan itibaren çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Aliusta, “Ülkemizde böylesine büyük çapta başka bir organizasyon yok. ‘Yapılamaz’ denileni yaptık. Ciddi mesai ve emekle ülkemiz klasik severlerine her zaman ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Aliusta, yarışa kayıt yaptıran 117 klasik aracın dışında faaliyet günü klasiğiyle alana girmek isteyen 20’den fazla klasik severi de geri çevirmediklerini söyleyerek kimsenin şevkini ve tutkusu kırmamaya çalıştıklarını belirtti.

Dernek organizasyonlarının artık markalaştığının altını çizen Aliusta, hedefledikleri ortamı yaratarak, hem izleyenlerin hem de yarışanların keyif almalarını sağladıklarını söyleyerek Tüm sponsorlara ve katılım sağlana klasikseverelere teşekkür etti..

DÖVEÇ Group Klasik Otomobil Slalom Yarışı

ÖDÜL DAĞILIM LİSTESİ

17 Temmuz 2021

Genel Klasman

1 – AYKUT SOKULLU – FORD ESCORT MK1 / 1972

2 - COŞKUN GÜREL – AUSTİN MİNİ / 19703-

3 – ERDOĞAN AŞIK – AUSTİN MİNİ / 1983

--- G – KLASMANI

1- MEHMET ADALI

2- İLHAN İNÇAY

3- DİNÇ YÜCEÖZ

--- F – KLASMANI

1 - HÜSEYİN GÜMÜŞOK

2 – MURAT KILIÇ

3 – ZEKİ KIRAÇ

--- E – KLASMANI

1- TURGUT BÜRÜNCÜK

2- MEHMET TAHSİN

3- HÜSEYİN DAMDELEN

--- H – KLASMANI

ALİ KÖROĞLU

2- ALİ GÜRAN TAHSİN

MEHMET TOPEL

--- BMW E30 KLASMANI

1- MEHMET TOPEL

2- CENK KOFALI

3- MELİH POYRAZLAR

--- BAYANLAR KLASMANI

1- ARZU ERTEN SOYDANGAZİ

2- YAĞMUR KARABİBER

3 – FATOŞ ARCA

--- TURİNG - KLASMANI

1 – AHMET HURİ BAĞRIAÇIK

2 – HASAN ÖZOK

3 – KIYAL SELVİLER

--- VW BEETLE KLASMANI

1- MURAT KILIÇ

2- HASAN GÖNENOĞLU

3 – KAZIM İZHAKOĞLU

--- MİNİ KLASMANI ---

1 – COŞKUN GÜREL

2 – ERDOĞAN AŞIK

3 – HÜSEYİN GÜMÜŞOK