KKTF GTK Beach Tennis Tour -5'de kupalar sahiplerini buldu

Sporcular, karışık çiftler ve çiftler kategorilerinde mücadele etti. Oynanan final maçlarının ardından karışık çiftlerde rakipleri Elpida Savva-Zeka Başel ikilisini 6-3 mağlup eden Şafak Güzoğlu-Marios Nicolaides ikilisi şampiyon oldu. Çiftler kategorisinde ise Elpida Savva-Sofia Simou ikilisini 6-4 mağlup eden Andreas Artemiou - Marios Nicolaides ikilisi şampiyon oldu.