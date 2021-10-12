KKTF GTK Beach Tennis Tour -5'de kupalar sahiplerini buldu

Dereceye giren sporculara ödülleri GTK İdari amiri Serkan Kaya, Yükseliş Spor Kulübü kurucu başkanı Turgut Bürüncük KKTF Yönetim Kurulu Üyesi, Senyörler ve Plaj Tenisi Koordinatörü Çağakan Kansu tarafından taktim edildi.
12 Ekim 2021 Salı 15:40
Sporcular, karışık çiftler ve çiftler kategorilerinde mücadele etti. Oynanan final maçlarının ardından karışık çiftlerde rakipleri Elpida Savva-Zeka Başel ikilisini 6-3 mağlup eden Şafak Güzoğlu-Marios Nicolaides ikilisi şampiyon oldu. Çiftler kategorisinde ise Elpida Savva-Sofia Simou ikilisini 6-4 mağlup eden Andreas Artemiou - Marios Nicolaides ikilisi şampiyon oldu.