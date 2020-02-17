KKTC, Süper Lig’te

1.Lig’te 15 haftada 30 puanla lider olan KKTC, 16.hafta maçında Samsun’u deplasmanda 87 sayı farkla 119-32 yenerek hem liderliğini sürdürdü hem de 2015-2016 sezonunda düştüğü Süper Lige yükselmeyi garantiledi.