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Kendi kendine yeten bir Lefke olacak

Lefke Futbol A Takım Teknik Direktörü Toygar Davulcu altyapısından yetiştirdiği futbolcularla başarı yakalama hedefi olduğunu kaydetti

06 Haziran 2021 Pazar 18:26
Kendi kendine yeten bir Lefke olacak
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Lefke Futbol A Takım Teknik Direktörü Toygar Davulcu futbolcularının katılımından ve performanslarından memnun olduğunu dile getirerek “Bu doğrultuda çalışmalarımızı haziran ayı sonuna kadar devam ettirebilirsek, temmuz ayında istediğimiz yüksek yoğunluklu antrenmanlarımıza başlayabileceğiz. Şu anki çalışmalarımız aslında temmuz ayındaki antrenmanlara hazırlık niteliğindedir. Sakatlık olmadan bu süreci tamamlarız diye ümit ediyorum. Ortamımız iyi. Kendi sahamızda istediğimiz şekilde çalışabiliyoruz. Futbolcularımız futbolu ve bu ortamı belli ki özlemiş” dedi.

Mental hazırlık

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Mental olarak ta futbolcularının durumuna değinen Toygar Davulcu, “istekli ve arzulular, ancak şu an beynin emrettiğini vücut yapmıyor” ifadelerini kullandı. Bir yıldır maç veya antrenman yapılmadığına ve önemli kayıp yaşadıklarına dikkat çeken Davulcu, standart sezonlarda yaşanan boş sürenin 45-50 günlük bir süre olduğunu ancak bu sürenin aktif bir şekilde geçirildiğini hatırlattı. Kilo fazlalılığı veya kas kaybı olan futbolcuların olduğuna dikkat çeken Davulcu, “Oynanmayan futbolun artısı yoktur.” şeklinde konuştu.

Transfer konusu

Transfer isteği olmadığını belirten Toygar Davulcu, mevcut şartlarda maddi sıkıntı içerisine giren değil, altyapısından yetiştirdiği futbolcularla başarı yakalama ve kadro oluşturma yönünde bir çalışma hedefi olduğunu kaydetti.Kendi kendine yeten bir Lefke takımını oluşturma amacında olduklarını belirten Davulcu, mevcut kaliteli futbolcularının performanslarını artırmayı ve potansiyeli olan futbolcularına forma şansı vermeyi istediklerini kaydetti. Taraftarlara da seslenen Davulcu, forma aşkı ve takım ruhu olan bir Lefke futbol takımının mücadelesini göreceklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 06.06.2021 18:30
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