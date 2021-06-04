Kempocular ortak antrenman yaptı

İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda Erdem Akademi Spor Derneği (Gazimağusa), Hilal Akademi Spor Derneği (Lefkoşa), Aziz Spor Derneği (Lefkoşa), Cyprus Bull Lions Spor Derneği (Lefkoşa), İngenç Akademi Spor Derneği’nden (İskele) oluşan beş kulübün yaklaşık 45 sporcunun katılımyla ortak antrenman yapıldı. KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç antrenman öncesi kulüplere malzeme yardımında bulundu.

Daha sonra beş üye kulüplerin sporcuları yapmış oldukları antrenman oldukça verimli geçerken, ortak yapılan antrenmanda hakem komitesi, teknik komite ve kulüp antrenörleri ile de bir toplantı gerçekleştirildi.

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, 5 üye kulübün sporcuları ile ortak antrenmanlar yaptıklarını, antrenmanın çok olumlu geçtiğini belirtti. Başkan Mehmet İngenç, ortak yapılan antrenmanda hakem komitesi, teknik komite ve kulüb antrenörleri ile de toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek 13 Haziran da yapılacak anı şampiyonasına hazır olduklarını vurguladı.

Hüseyin Merthan Çakırlı Anılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu merhum Hüseyin Merthan Çakırlı’yı anıyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenencek olan merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası 13 Haziran Pazar günü yapılacak. 9 üye kulübün katılacağı Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında semi Kempo ful, Kempo gramppling, Kempo selfdefence branşlarında yarışmalar yapılacak.