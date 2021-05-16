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Kempo hareketleniyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu yeniden faaliyetlerine başlıyor. Federasyon Başkanı Mehmet İngenç uzun süredir girişimlerde bulundukları Dünya Karma Savunma Sporları Federasyonu’na üyeliğin gerçekleştiğini belirtti. 

16 Mayıs 2021 Pazar 17:19
Kempo hareketleniyor
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Üyeliğimizi tamamladık
İngenç, “Yaklaşık iki aydır görüşmeler yapıyorduk. Dünya Karma Savunma Sporları Federasyon başkanı Wayne Edwards ile yapmış olduğumuz online toplantılar sonucunda üyeliğimiz tamamladık” diyerek “KKTC olarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edebileceğiz. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti WFMC Federasyon başkanı Hasan Uğurlu’ya ve Almanya WFMC Federasyon kurucu başkanı İsa Akkuş’a bizleri bu kuruluşa önerdikleri için teşekkür ederim” dedi. 

Yakın zamanda başlıyoruz
Yakın zamanda faaliyetlere başlayacaklarını kaydeden İngenç “13 haziranda genç yaşta yitirdiğimiz Merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına İskele’de kempo müsabakaları yapacağız. Kuşak sınavlarını da yapacağız. Faaliyetlerimiz izin verildiği sürece devam edecektir” dedi. 

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