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Kempo artık uluslararası

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Dünya Karma Savunma Sporları Federasyonuna (WFMC) üye oldu

09 Mayıs 2021 Pazar 16:35
Kempo artık uluslararası
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KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu, Dünyada birçok ülkenin üyesi olduğu Dünya Karma Savunma Sporları Federasyonuna (WFMC) üye oldu. 
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, Dünya Karma Savunma Sporları Federasyon (WFMC) başkanı Wayne Edwards ile yapmış olduğu online toplantılar sonucunda üyeliğimiz tamamlayarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecek. 
WFMC Başkanı Wayne Edwards, covid 19 dolayı aksayan ve ertelenen müsabakalar ve şampiyonaları düzenleyeceklerini, müsabakalarda ülkemiz adına bizlerinde katılmasını heyecanla beklediklerini dile getirdi. 

Üyelik tanıtıma destek olcak
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, ülkemizi, ülke sporcularımızı kendi alanında başarılı antrenör, hakemlerle birlikte müsabakalara en iyi şekilde hazırlayarak güzel başarılarla ülkemizi gururlandırmak, tanıtmak adına bir çok organizasyona imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Ülkemizin diğer Dünya ülkeleriyle aynı fırsat ve imkanlarla yarışa bileceği, müsabaka ve şampiyona platformunda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımızı çalıştırarak başarılı olmayı hedeflemekteyiz diye başkan Mehmet İngeç, Federasyon olarak sürekli gelişim, değişim ve devamlılık hedefleriyle önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alarak gelişim ve eğitim semineri faaliyetleri artırarak antrenörlerimizi, sporcularımızı güncel ve yenilikçi bir şekilde aktif olarak destekleceklerini söyledi. Kempo Savunma Sporları Federasyonu olarak sporcunun sadece fiziksel değil zihinsel olarakta aktif tutma gayreti ve amacıyla yapacağımız daha birçok çalışmanın eşiğinde olduklarını belirten bvaşkan Mehmet İngeç, gerekli fırsatlar ve imkanlar verildiği sürece güzel organizasyon ve faaliyetleri dünyaca ünlü eğitmen ve tanınmış sporcuların seminerleriyle ülke sporcularımıza katkı ve farkındalık katmayı hedeflediklerini söyledi. Mehmet İngeç, Dünya Karma Savunma Sporları Federasyonuna (WFMC) üye olmada desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti WFMC Federasyon başkanı Hasan Uğurlu, Dünay WFMC Federasyon kurucu başkanı İsa Akkuş’a da teşekkür etti. 

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Ayrı branşlarda yapılacak olan uluslararası şampiyonaların tarihleri belli oldu.
18 / 25 Temmuz Taykik Türk Devletleri Dünya Şampiyanası (Azerbaycan) 
18 / 22 Ağustos Avrupa Ju Jitsu şampiyanası (Ukrayna) 
17 / 25 Ekim Kempo Dünya şampiyanası (Tunus) 

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Son Güncelleme: 09.05.2021 16:38
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