Kartal’da idmanlar durdu

Yenicami Antrenörü Özgü Bayraktar, pandemiden dolayı idmanları durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar antrenmanlarda futbolcuların konsantre eksikliği olduğunu söyledi. Oyuncuların pandemiden dolayı tedirgin olduğunu ifade eden Yenicami teknik patronu Özgü Bayraktar, böyle bir riske girmeyeceklerini ve idmanları durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Bayraktar, çalışmalara 1 Şubat’tan itibaren salon hazırlıklarıyla başlayacaklarını söyledi ve bunun bile yine vakaların azalmasına bağlı olduğunu ifade etti.