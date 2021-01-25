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Kartal’da idmanlar durdu

Yenicami Antrenörü Özgü Bayraktar, pandemiden dolayı idmanları durdurma kararı aldıklarını söyledi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:04
Kartal’da idmanlar durdu
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Yenicami Antrenörü Özgü Bayraktar, pandemiden dolayı idmanları durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar antrenmanlarda futbolcuların konsantre eksikliği olduğunu söyledi. Oyuncuların pandemiden dolayı tedirgin olduğunu ifade eden Yenicami teknik patronu Özgü Bayraktar, böyle bir riske girmeyeceklerini ve idmanları durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Bayraktar, çalışmalara 1 Şubat’tan itibaren salon hazırlıklarıyla başlayacaklarını söyledi ve bunun bile yine vakaların azalmasına bağlı olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 21:10
Anahtar Kelimeler:
Yenicami Antrenörü Özgü Bayraktar
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