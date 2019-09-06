Kartal’da hazırlıklar sürüyor

KTFF Süper Kupa maçında yarın Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yeralan Mağusa Türk Gücü-Yenicami maçı öncesi teknik sorumlu Özgü Bayraktar değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar ligin iki kaliteli ekibinin karşılaşacağı Süper Kupa’dan galibiyetle ayrılan taraf olmak istediklerini belirtti.

Bayraktar “Üç yabancı ile sahaya çıkmak bizim için önemli. İyi, güzel futbol oynayan bir Yenicami hedefliyoruz. Sonuçta bir final oynanacak. Ligin en kaliteli takımlarından ikisi orada olacak. Yenicami de bu kupayı kazanmak için mücadele edecek” diyen Bayraktar ufak tefek sakatlıkların olduğunu ancak yeri doldurulmayacak gibi sakatlıklar olmadığına vurgu yaptı.

Takım oyuncularına güvendiğini belirten Bayraktar “Üst düzey karakterli oyunculardan oluşuyoruz ve bu finalin üstesinden gelecek güçteyiz. Kupayı Lefkoşa’ya armağan etmek istiyoruz” dedi.