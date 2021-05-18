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Karamsar değilim

Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, 18 Mayıs Salı günü oyuncularla bir araya geleceklerini söyledi

18 Mayıs 2021 Salı 16:29
Karamsar değilim
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Beyzade ÜNALMIŞ

Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, futbolun başlangıç tarihi ile ilgili olarak karamsar olmadığını futbolun bu sezon adına oynanacağını ve ümitli olduğunu söyledi. Mesarya olarak 18 Mayıs’ta oyuncu grubu ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade eden Nazım Aktunç, toplantı sonrasında oyunculara kilo ölçümü yapılıp 4 haftalık bireysel programın oyunculara verileceğini söyledi.

Plan ve programımız hazır

Oyuncu grubu ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Nazım Aktunç, tüm plan ve programın hazır olduğunu söyledi. yarın oyuncularla bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, oyunculara toplantı sonrasında kilo ölçümü yapılacağını söyledi.

4 haftalık bireysel programın yarın oyunculara verileceğini de ifade eden Aktunç, bu şekilde de Mesarya olarak sürece başlayacaklarını belirtti.

Önce bireysel sonra grup çalışması

4 haftalık bireysel program sonrasında grup çalışmalarına geçileceğini ifade eden Nazım Aktunç, 21 Haziran -14 Temmuz tarihlerinde gruplar halinde çalışmaların olacağını söyledi. Sezon öncesi 11 hazırlık karşılaşması yapacaklarını 6 hazırlık maçının planının yapıldığını da ifade eden Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, idman sayısının geçmiş dönemlere göre fazla olduğunu 52 saha idmanı yapacakları bir sezon öncesi olacağını vurguladı.

Karamsar değilim

Futbolun başlangıcı adına karamsar olmadığını başlangıç olarak ümitli olduğunu belirten Nazım Aktunç, futbolun kesinlikle bu sezon oynanacağını ve futbolu çok özlediğiklerini sözlerine ekledi.

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