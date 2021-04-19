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Karadağ parlıyor

Lefke 16 Ağustos Stadı yemyeşil görüntüsü ile futbol oynanacak günleri bekliyor

19 Nisan 2021 Pazartesi 20:31
Karadağ parlıyor
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Necmi USAL

Batı bölgesi ekiplerinden Lefke’nin ev sahibi karşılaşmalarını oynadığı 16 Ağustos Stadı’nın çim zemini adeta göz kamaştırıyor.

Ülkemizde 2020-2021 futbol sezonu oynanmazken, sahaların zeminleri ise korunmaya devam ediyor. Lefke 16 Ağustos Stadı da bakımı titizlikle yapılan sahalardan bir tanesi. Saha görevlileri zeminin bakımını ihmal etmezken, ortaya çıkan görüntü mükemmel durumda. Süper Lig’in en zor deplasmanlarından bir tanesi olan Lefke’nin maç sahası yanında iki tane de antrenman sahası bulunuyor. Takımın başına Toygar Davulcu’yu getiren menekşe beyazlıların, Mayıs ayında yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

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