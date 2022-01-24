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İstanbul’dan sonra Lefkoşa’da buluştular

Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti A Milli Hentbol Takımları 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. ön eleme turu rövanş maçında bu kez Lefkoşa’nın güneyinde karşılaştı

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:06
İstanbul’dan sonra Lefkoşa’da buluştular

Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke olan Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye, hentbolda bir hafta ikinci kez karşı karşıya geldi, Kıbrıslı Türkler ise hafta içinde olduğu gibi bu buluşmaya da yine seyirci kaldı.
2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. ön eleme turunda eşleşen iki ülkenin A milli takımları Çarşamba günü önce İstanbul’da karşılaştı, ardından Lefkoşa’nın güneyinde rövanş maçı oynandı.

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2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. ön eleme turu rövanş maçında Türkiye, Lefkoşa’da yer alan Eleftheria Spor Salonu’nda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 29-26'lık skorla yenerek, ikinci eleme turu grup müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Türkiye Çarşamba günü İstanbul’da Haldun Alagaş Spor Salonu’nda yer alan ilk maçı da 35-28 kazanmıştı.
Böylelikle birçok farklı branşta rakip olan iki ülkenin buluşmalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.
 

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