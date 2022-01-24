İstanbul’dan sonra Lefkoşa’da buluştular

Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke olan Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye, hentbolda bir hafta ikinci kez karşı karşıya geldi, Kıbrıslı Türkler ise hafta içinde olduğu gibi bu buluşmaya da yine seyirci kaldı.

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. ön eleme turunda eşleşen iki ülkenin A milli takımları Çarşamba günü önce İstanbul’da karşılaştı, ardından Lefkoşa’nın güneyinde rövanş maçı oynandı.



Böylelikle birçok farklı branşta rakip olan iki ülkenin buluşmalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

