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İnönü'de kış kupası

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı Pazar günü koşuluyor.

İnönü'de kış kupası

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı Pazar günü koşuluyor.

21 Şubat 2020 Cuma 11:43
İnönü'de kış kupası
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Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak.

Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı Pazar günü İnönü'de ikinci kez yaşanacak.

Biri deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak. Ralliye kayıtlar ise Çarşamba akşamı kapanacak.  

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlamıştı ve ilk yarışı arabalarda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener kazanmış, ATV kategorisinde ise en hızlı Sona Singh olmuştur. 23 Şubat İnönü'de gerçekleşecek Sinde Ralli Sprint saat 10.30 da başlayacak.

Kayıt listesi açıklandı

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Pazar günü gerçekleşecek Sinde Rallisi'nde 25 araç start alacak. Kayıt listesi şöyle:

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

COPİLOT

ARAÇ

SINIF

1

99

Edim Macila

Güner Şevketoğlu

Canam Maverick X3

R

2

5

Ahmet Kofalı

Mehmet Çağla

Canam Maverick X3

R

3

7

Vural Vurur

Gökhan Bolatçıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

4

77

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

5

8

Hüseyin Yarkıner

Arda Öksüzoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

6

66

Halil Mulla

Ali Yoncu

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

7

16

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

8

11

Taykun Erdal

Arkın Şevketoğlu

Canam Maverick X3

R

9

33

Ayer Argün

Fezile Yorgancıoğlu

Suzuki Swift

4

10

14

Ahmet Debreli

Tunç Derebey

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

ATV ENDURO CUP

11

101

Temel Atila

Suzuki LTR 450

ATV1

12

327

Ertun Altay

Yamaha YFZ 450-R

ATV1

13

611

Şevki Akdeniz

Suzuki LTR 450

ATV1

14

126

Mehmet Damdelen

Honda TRX 450

ATV1

15

193

Fevzi Havutçu

Kawasaki KFX 450

ATV1

16

707

Barış Bülbül

Bombardier Rally 200

ATV1

17

8

Ahmet Miralay

Yamaha Raptor 700

ATV2

18

14

Orhan Razioglu

Yamaha Raptor 700

ATV2

19

555

Kağan Dayı

BAJA DS 650

ATV2

20

111

Lisanı Yılsay

Yamaha Raptor 700

ATV2

21

222

Hasan Pilli

BAJA DS 650

ATV2

22

66

Faik Amcaoğlu

BAJA DS 650

ATV2

23

91

Sona Singh

Polaris Scrambler XP 1000

ATV4

24

733

Vural Tabak

CAN-AM Outlander 800

ATV4

25

460

Aydın Kırık

CAN-AM Renegade 1000

ATV4

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Anahtar Kelimeler:
İnönüde Kış Kupası
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