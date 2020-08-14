İngenç hızlı başladı

Başbakan Ersin Tatar’ın ataması ile göreve başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk iş olarak Federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlere başladı. Başkan Mehmet İngeç yönetim kurulu ile ilk ziyeretlerine Gazimağusa’da sırasıya Mağusa İhtisas Spor derneği, Dosim Spor derneği, Erdem Akademi Spor derneklerine yaptı. Kulüplere yapılan ziyeretlerde göreve başlayan Kempo Savuma Sporları Federasyonu’dan beklentileri yanı sıra fikir alış verişinde bulunarak malzeme yardımında bulunuldu. Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu sırasıyle Lefkoşa, Güzelyurt, İskele kulüplerine ziyaretlerde bulunmaya devam edecekerini açıkladı.

Malzeme Yardımı

Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, ziyaretlerde yaptığı konuşmada Başbakan Ersin Tatar’ın atamasıyla göreve başlayan Kempo Savuma Sporları Federasyonuna

kulüplerin göstermiş olduğu gerekli duyarlılıktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

kurulu olarak kulüplere gerekli yardımların yapılacağını belirtti. Başkan Mehmet İngeç, kulüplere Federasyon bayrağı, Kempo müsabaka elbisesi, çantası ile birlikte bir takım mazleme yardımında bulunduklarını belirterek, ilerleyen günlerde malzeme yardımı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlik Kupası 12 Eylül’de

Yeni göreve başlayan Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk resmi müsabakasını 12 Eylül 2020 de Gençlik kupası ile gerçekleştiriyor.

12 Eylül’de yapılacak olan gençlik kupası hakkında bilgi veren başkan Mehmet İngeç, hafta içerisinde Lefkoşa bölgesindeki kulüplere ziyaretlerin de devam edeceğini söyledi. Başkan Mehmet İngenç kulüplere yapmış oldukları ziyaretlerde yeni oluşan yönetim kurulunu da tanıtırken, Federasyona gerekli desteği ve kaytkıyı sağlayan başta Başbakan Ersin Tatar’a, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’ya da teşekkür etti.