banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
459.169
DOLAR
7.3386
STERLİN
9.6094
EURO
8.6662
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

İngenç hızlı başladı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç kulüp ziyaretlerine başladı

14 Ağustos 2020 Cuma 08:50
İngenç hızlı başladı
banner337
banner351

Başbakan Ersin Tatar’ın ataması ile göreve başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk iş olarak Federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlere başladı. Başkan Mehmet İngeç yönetim kurulu ile ilk ziyeretlerine Gazimağusa’da sırasıya Mağusa İhtisas Spor derneği, Dosim Spor derneği, Erdem Akademi Spor derneklerine yaptı. Kulüplere yapılan ziyeretlerde göreve başlayan Kempo Savuma Sporları Federasyonu’dan beklentileri yanı sıra fikir alış verişinde bulunarak malzeme yardımında bulunuldu. Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu sırasıyle Lefkoşa, Güzelyurt, İskele kulüplerine ziyaretlerde bulunmaya devam edecekerini açıkladı.

Malzeme Yardımı

Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, ziyaretlerde yaptığı konuşmada Başbakan Ersin Tatar’ın atamasıyla göreve başlayan Kempo Savuma Sporları Federasyonuna

banner341
kulüplerin göstermiş olduğu gerekli duyarlılıktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

kurulu olarak kulüplere gerekli yardımların yapılacağını belirtti. Başkan Mehmet İngeç, kulüplere Federasyon bayrağı, Kempo müsabaka elbisesi, çantası ile birlikte bir takım mazleme yardımında bulunduklarını belirterek, ilerleyen günlerde malzeme yardımı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlik Kupası 12 Eylül’de

Yeni göreve başlayan Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk resmi müsabakasını 12 Eylül 2020 de Gençlik kupası ile gerçekleştiriyor.

12 Eylül’de yapılacak olan gençlik kupası hakkında bilgi veren başkan Mehmet İngeç, hafta içerisinde Lefkoşa bölgesindeki kulüplere ziyaretlerin de devam edeceğini söyledi. Başkan Mehmet İngenç kulüplere yapmış oldukları ziyaretlerde yeni oluşan yönetim kurulunu da tanıtırken, Federasyona gerekli desteği ve kaytkıyı sağlayan başta Başbakan Ersin Tatar’a, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’ya da teşekkür etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet IngençKempo Savunma Sporları Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
Sprint Şampiyonası Serdarlı’da devam ediyor
Sprint Şampiyonası Serdarlı’da devam ediyor
Salona yeni düzenleme
Salona yeni düzenleme
Gönyeli U 17 Kadri Şener'e emanet
Gönyeli U 17 Kadri Şener'e emanet
Brothers Team’den anlamlı etkinlik
Brothers Team’den anlamlı etkinlik
Berkel istifa etti
Berkel istifa etti
Basketbolun gelişimi için işbirliği
Basketbolun gelişimi için işbirliği
Teknik Direktörlük Kursu'nun 2.aşaması yapılıyor
Teknik Direktörlük Kursu'nun 2.aşaması yapılıyor
Ekrem Yeşilada tenis ile anılıyor
Ekrem Yeşilada tenis ile anılıyor
Osman Maraşlı ligi başladı
Osman Maraşlı ligi başladı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim