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İncirli futbolu çok özledi

İncirli Futbol Takımı Antrenörü Mehmet Emin Zaim, liglerin iptal edilmesi kararı öncesinde haftada beş gün çalıştıklarını belirterek, futbolun durdurulmasının kendilerini mental anlamda geriye götürdüğüne işaret etti.

04 Mart 2021 Perşembe 21:08
İncirli futbolu çok özledi
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Kaya EMİROĞLU

İncirli Futbol Takımı Antrenörü Mehmet Emin Zaim, liglerin iptal edilmesi kararı öncesinde haftada beş gün çalıştıklarını belirterek, futbolun durdurulmasının kendilerini mental anlamda geriye götürdüğüne işaret etti.

Başarıya inanıyorum

İncirli Spor Kulübü ve camiasının ligde başarıya inandığına parmak basan Zaim, ciddi bir taraftar potansiyeli olduğunu ve stadın da bitirilme aşamasında olduğunu kaydetti. Dün akşam canlı yayınlanan bir radyo programına telefonla katılan Mehmet Emin Zaim, mevcut süreç ve gelecek sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu iyi niyetli

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun, gelecek sezonu oynatmayla ilgili iyi niyet gösterdiğine inandığını vurgulayan Zaim özetle şunları söyledi:

“Tekrardan antrenman-maç periyoduna girmeyi özledik. Ancak Vakaların artışı veya azalışını izledikçe sürecin durumunu gördükten sonra karar verilmeli diye düşünüyorum. Aşılanmanın sürece dahil olmasıyla ligin daha rahat başlayacağına inanıyorum.”

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