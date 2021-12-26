İlk yarının lideri MTG

Göçmenköy 1-Mağusa Türk Gücü 8

Necmi Belge

Bugün Atatürk Stadı'nda oynanan Aksa Süper Ligi'nin kritik karşılaşmasında şampiyonlukta iddialı Mağusa Türk Gücü deplasmanda Göçmenköyü farklı mağlup etti.

Gagaların özellikle maçın ikinci yarısında Göçmenköy'ü adeta dağıttığı maçta 1-8'lik skorla galip gelerek puan sayısını 29'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Orta hakem Osman Özpaşa'nın mükemmel yönettiği maçın ilk yarısı 20. dk Göçmenköy'den Fikret Yağcıoğlu ile MTG'den Emre Özsin 41 dk. Nevzat Duran golleriyle 2-1 MTG'nin üstünlüğünde sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında adeta gol sağanağı vardı. Tamamen Garga'ların üstünlüğünde geçen maçta 46 ve 52. dk Kossi, 64. dk Mehmet Göçben kendi kalesine 78 Şenol Şöfer 82. Uvanç Recaioğlu ve 89. Adil Uçar'ın golleriyle MTG 1-8 galip gelerek Aksa süper liginin ilk yarısını lider tamamladı.