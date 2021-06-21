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Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası tamamlandı

İskele Belediyesi ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından düzenlenen merhum Hüseyin Methan Çakırlı anısına tavla turnuvası tamamlandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:48
Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası tamamlandı
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1.Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası finalide Ali Kan’ı 5-0 mağlup eden Cengiz Dindar şampiyon oldu. 19-20 Haziran tarihleri arasında birçok önemli sponsorlarında katkı koyduğu turnuvaya 85 kişi katılırken çekilen kura sonucunda eşleşmelerin ardından İlkim, Mehmet, Gençler Birliği, İskele Belediyesi liglerinde heycanlı mücadelelerin yaşandığı turnuvada gece sonunda 8 finalistler belli oldu. Kadınları teşvik etmek için de iyi kadın ödülü verildiği turnuvada ilk dört dereceler belirlendi.      

Birincilik Cengiz Dindar’ın

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde iki akşam gerçekleştirilen 1.Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvasına çeyrek final, yarı final ve final maçın ardından ilk dörte girenler belirlendi. Anı turnuvasının en ilginç yanlarından biri, her katılımcı diğer maçlarda hakemlik yapması ve hiç problem çıkmaması dikkat çekerken, toplamda 3.250 TL parasal ödülün verildiği turnuva finalinde birinci olan Cengiz Dindar 1500 TL para ve kupa ödülünün sahibi olurken, ikincisi Ali kan 1000 TL ve kupa, üçüncü Kadir Şöför 500 TL + kupa, dördüncü Vedat Özgürhan 250 TL + kupanın sahibi oldu. Turnuvanın en iyi bayan kupasını ise Feriha Yaman Üge oldu.

Ödül Töreni

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1.Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvasında dereceye girenlere kupaları ve parasal ödülleri düzenlenen ödül töreninde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel, İskele Belediye Müdürü Mustafa Kabasakal, Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa, İldeniz Elbasan, Eray Göksan, Çakırlı ailesi adına eşi Nermin Çakırlı, annesi Hayriye Çakırlı, babası Mehmet çakırlı, kardeşleri Mertsan Çakırlı, Salih Çakırlı, Mehmet Çakırlı, kayınpederi Kerim Kurukafa, Sabri Kurukafa, Kemal kurukafa tarafından verildi.

Tavla yarışmasında dereceye girenler şöyle :

1.Gengiz Dindar (1500 TL)

2.Ali Kan (1000 TL)

3.Kadir Şöför (500 TL)

4.Vadet Özgürhan (250 TL)

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