Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası kayıtları başladı

1.Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası için kayıtlar başladı. 7-19 Haziran tarihleri arasında kayıtların yapılacağı tavla turnuvası 19 Haziran Cumartesi günü saat 20:00 de çekilecek kura sonucunda eşleşmeler belirlenecek. Birçok önemli sponsorlarında katkı koyacağı turnuvaya kadınları teşvik etmek için de iyi kadın ödülü verilecek.

Katılım Yüksek Olması Bekleniyor

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1.Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvasına yoğun katılım olması bekleniyor. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü lokalinde 2 gün sürecek olan 1.Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvası 5 tur üzerinden oynanarak, çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Yarı final maçları sonunda finale yükselenler belirleneceği tavla turnuvası 20 Haziran Pazar akşamı saat 20:00 de oynanacak olan final maçı ile sonuçlanacak.

Parasal Ödüller

Hüseyin Merthan Çakırlı tavla turnuvasında şampiyonluk ödüllleri kupa ve madalyalar, en iyi kadın ödülü, 1.500 TL, ikinci 1.000 TL, üçüncü 500 TL, dördüncü 250 TL toplamda 3.250 TL ödül verilecek. Hüseyin Mertsan Çakırlı tavla turnuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara kupa ve para ödüllerini İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel ve yönetim merhum Hüseyin Merthan Çakırlı ailesi tarafından verilecek.