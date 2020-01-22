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Heyecan arttı

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen satranç turnuvası devam ediyor.

Heyecan arttı

Girne Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen satranç turnuvası devam ediyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:14
Heyecan arttı

Dördüncü hafta maçlarında Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımını iki hafta üst üste en farklı galibiyeti alarak haftanın takımı olurken, puanını da artırarak liderliğe yükseldi.

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı ve Pia Bella Satranç Takımı haftayı kazançla kapatan diğer takımlar oldu.

Berabere kalan Özyalçın İnşaat Satranç Takımı ile Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı ve Doğan Türk Birliği Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza Satranç Takımları konumlarını korurken, haftayı yenilgi ile kapatan Universalize Media Satranç Takımı, Magic Touch Satranç Takımı ve Girne Halkevi Satranç Takımlarında umutlar haftaya kaldı.

4.tur sonuçları

Universalize Media Satranç Takımı 2.0 - 6.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Villaggio Templos Restaurant ST

Magic Touch Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Pia Bella Satranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı 1.0 - 7.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

4.tur sonunda oluşan puan sıralaması

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1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 19.5 Puan

Villaggio Templos Restaurant ST 19.0 Puan

3. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 18.0 Puan

Pia Bella Satranç Takımı. 18.0 Puan

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 16.0 Puan

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 15.5 Puan

Universalize Media Satranç Takımı 15.5 Puan

8. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 15.5 Puan

9 . Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 15.0 Puan

10. Magic Touch Satranç Takımı 14.0 Puan

Girne Halkevi Satranç Takımı 14.0 Puan

BSW Holding Satranç Takımı 13.0 Puan

Anahtar Kelimeler:
Girne Satranç Eğitim Merkezi Satranç Turnuvası
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