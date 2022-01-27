Hentbolda büyükler sahneye çıktı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde 2021-22 sezonu Salı akşamı oynanan iki karşılaşma ile başladı.

Atatürk Spor Salonu ve Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmalarla start alan ligde, China Bazaar Gençlik Gücü ve Levent takımları geceyi galibiyetle kapattı.

GG’den buruk galibiyet: 42-33

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada CB Gençlik Gücü, Alayköy’ü 42-23 mağlup ederek ligin ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İlk devreyi 25-11 önde kapatan yeşil - beyazlılar oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da bırakmayarak sahadan 42-23’lük galibiyetle ayrıldı. 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan İbrahim Mısırlıoğlu ön plana çıkan isim olurken, Mısırlıoğlu’nun maç içindeki talihsiz sakatlığı CB Gençlik Gücü’nün aldığı galibiyete sevinmesine tam anlamıyla engel oldu.

Levent galibiyetle başladı: 34-28

Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Levent arasında Mağusa Arena’da oynandı. İlk devresi çekişmeli geçen ve 14-13 Levent üstünlüğü ile sona eren maçın kazananı 34-28’lik skorla Levent oldu. 10 golle takımı Levent’e katkı sağlayan Doğuş Konaç maçın adamı olurken, Levent zorlu deplasmanda aldığı galibiyetle lige iyi bir giriş yapmış oldu.

Sıra kadınlarda

Salı akşamı oynanan erkekler karşılaşmalarının ardından Büyük Kadınlar Ligi ilk hafta maçları yarın ve Cuma günü oynanacak. Yarınki karşılaşmalar Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda, Cuma günkü karşılaşma ise Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak. Program şöyle:

Yarın

Ozanköy - UKÜ(18.30)

Şahlan - DAÜ(20.15)

Cuma

DİGEM – Levent (18.00)