banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Hentbol U20lerde son maçlar

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi’nde play-off maçları öncesi son kozlar paylaşılacak

Hentbol U20lerde son maçlar

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi’nde play-off maçları öncesi son kozlar paylaşılacak

10 Aralık 2019 Salı 05:04
Hentbol U20lerde son maçlar

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Hentbol U20 Liglerinde sona gelindi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde kadınlar mücadelesi yarın (10 Aralık Salı) Girne’de tamamlanacak.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak son maçlar ayni zamanda play-off eşleşmeleri öncesi prova niteliğinde olacak. Ligi lider tamamlamayı başaran yenilgisiz Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi U20 kadınları, dördüncü sıradaki Şahlanspor ile karşılaşacak. Gecenin ilk maçında ise 8’er puanlı iki takımdan lig ikincisi Yakın Doğu Üniversitesi ile lig üçüncüsü Esentepe Efsane kızları karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı ligi ikinci bitirirken beraberlik halinde ikili averajda üstün olacak YDÜ ikinci sırada lig sezonunu tamamlayacak ancak her iki takım da play-offta yeniden karşı karşıya gelecek.

Yaşama Sporla Bağlan U20 Erkekler Ligi’nde ise son maçlar 12 Aralık Perşembe Mağusa’da ve 14 Aralık Cumartesi Yakın Doğu’da oynanacak. Erkekler Ligi’nde de play-offa kalan ilk dört takım belli oldu ancak ikinci ve üçüncü takımın kimler olacağı son maçların neticesine göre belli olacak fakat play-off eşleşmeleri ayni olacak.

U20 KADINLAR LİGİ

10 ARALIK SALI

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18.00: Esentepe Efsane Y.A.-Yakın Doğu Ü.

Saat 19.45: Şahlanspor-Uluslararası Kıbrıs Ü.

U20 ERKEKLER LİGİ

12 ARALIK PERŞEMBE

MGA Arena

Saat 19.00: MGA-Esentepe Belediye S.S.

14 ARALIK CUMARTESİ

RA25 Spor Salonu

Saat 17.30: YDÜ-UKÜ

U20 KADINLAR LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR            O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.U.K.Ü                                 7          7          0          0          219      166      14        53

2.Y.D.Ü.                    7          4          0          3          193      187      8          6

3.ESENTEPE E.Y.A.            7          4          0          3          192      193      8          -1

4.ŞAHLAN                7          2          0          5          172      204      4          -32

5.DİGEM                   8          1          0          7          197      223      2          -26

U20 ERKEKLER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR            O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Y.D.Ü.                    7          6          0          1          249      181      12        68

2.U.K.Ü.                    7          4          1          2          178      161      9          17

3.ESENTEPE B.S.S. 7          5          0          2          228      230      8          -2

4.M.G.A.                    7          1          1          5          185      218      3          -33

5.YÜKSELİŞ            8          1          0          7          241      291      2          -50

Anahtar Kelimeler:
Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzücülerimizden rekorlu başarı
Yüzücülerimizden rekorlu başarı
DAÜ’den geçit yok
DAÜ’den geçit yok
Üniversiteler’de Hentbol heyecanı başladı
Üniversiteler’de Hentbol heyecanı başladı
Satrançta şampiyonlar belirlendi
Satrançta şampiyonlar belirlendi
Tatar Kickbokscuları kabul etti
Tatar Kickbokscuları kabul etti
Engelliler Uluçay’ı ziyaret etti
Engelliler Uluçay’ı ziyaret etti
Bu maçlara kalp dayanmaz
Bu maçlara kalp dayanmaz
Öncelikli hedef adaptasyon
Öncelikli hedef adaptasyon
Tenis ligine milli takım arası
Tenis ligine milli takım arası
Enduro şampiyonası Lefkoşa’da tamamlanıyor
Enduro şampiyonası Lefkoşa’da tamamlanıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim