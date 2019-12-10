Hentbol U20lerde son maçlar

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Hentbol U20 Liglerinde sona gelindi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde kadınlar mücadelesi yarın (10 Aralık Salı) Girne’de tamamlanacak.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak son maçlar ayni zamanda play-off eşleşmeleri öncesi prova niteliğinde olacak. Ligi lider tamamlamayı başaran yenilgisiz Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi U20 kadınları, dördüncü sıradaki Şahlanspor ile karşılaşacak. Gecenin ilk maçında ise 8’er puanlı iki takımdan lig ikincisi Yakın Doğu Üniversitesi ile lig üçüncüsü Esentepe Efsane kızları karşı karşıya gelecek. Bu maçın kazananı ligi ikinci bitirirken beraberlik halinde ikili averajda üstün olacak YDÜ ikinci sırada lig sezonunu tamamlayacak ancak her iki takım da play-offta yeniden karşı karşıya gelecek.

Yaşama Sporla Bağlan U20 Erkekler Ligi’nde ise son maçlar 12 Aralık Perşembe Mağusa’da ve 14 Aralık Cumartesi Yakın Doğu’da oynanacak. Erkekler Ligi’nde de play-offa kalan ilk dört takım belli oldu ancak ikinci ve üçüncü takımın kimler olacağı son maçların neticesine göre belli olacak fakat play-off eşleşmeleri ayni olacak.

U20 KADINLAR LİGİ

10 ARALIK SALI

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18.00: Esentepe Efsane Y.A.-Yakın Doğu Ü.

Saat 19.45: Şahlanspor-Uluslararası Kıbrıs Ü.

U20 ERKEKLER LİGİ

12 ARALIK PERŞEMBE

MGA Arena

Saat 19.00: MGA-Esentepe Belediye S.S.

14 ARALIK CUMARTESİ

RA25 Spor Salonu

Saat 17.30: YDÜ-UKÜ

U20 KADINLAR LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.U.K.Ü 7 7 0 0 219 166 14 53

2.Y.D.Ü. 7 4 0 3 193 187 8 6

3.ESENTEPE E.Y.A. 7 4 0 3 192 193 8 -1

4.ŞAHLAN 7 2 0 5 172 204 4 -32

5.DİGEM 8 1 0 7 197 223 2 -26

U20 ERKEKLER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Y.D.Ü. 7 6 0 1 249 181 12 68

2.U.K.Ü. 7 4 1 2 178 161 9 17

3.ESENTEPE B.S.S. 7 5 0 2 228 230 8 -2

4.M.G.A. 7 1 1 5 185 218 3 -33

5.YÜKSELİŞ 8 1 0 7 241 291 2 -50