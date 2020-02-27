banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110418
ALTIN
327.424
DOLAR
6.1779
STERLİN
7.9736
EURO
6.7870
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

Hentbol U18’de YDÜ ve UKÜ zirvede

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 Liglerinde Şubat ayı maçları tamamlandı

Hentbol U18’de YDÜ ve UKÜ zirvede

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 Liglerinde Şubat ayı maçları tamamlandı

27 Şubat 2020 Perşembe 20:35
Hentbol U18’de YDÜ ve UKÜ zirvede
banner337

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 18 yaş altı liglerinde adım adım sona geliniyor. Erkekler U18 Liginde Yakın Doğu, kızlar U18 liginde ise UKÜ takımı lider durumda.

banner317
Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 kızlar ve erkekler liglerinde Şubat ayının son maçları Salı ve Çarşamba günleri oynandı. U18 kızlar liginde CIU Arena’da oynanan DİGEM-UKÜ maçında, lider UKÜ 29-21 galip gelerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Ligde Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen YDÜ-Şahlanspor mücadelesinde ise kazanan 30-23’lük skorla Şahlanspor kızları oldu. Şahlanspor kızları da ligde yenilgisiz ikinci sırada bulunuyor.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U18 erkeklerde Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Yakın Doğu, UKÜ gençlerinin mücadelesini YDÜ kazandı. YDÜ erkeklerinin 36-23 üstünlüğünde biten maç ile YDÜ takımı da yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Anahtar Kelimeler:
Hentbol U18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenilen çıktı, yenen elendi
Yenilen çıktı, yenen elendi
Aydın Atlamalar Kupası’nda yarışacak
Aydın Atlamalar Kupası’nda yarışacak
BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek
BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek
Şampiyonlar ödüllerini aldı
Şampiyonlar ödüllerini aldı
Tatar Spor Federasyonları ile toplanacak
Tatar Spor Federasyonları ile toplanacak
Engellilerin konuğu Bornova
Engellilerin konuğu Bornova
Altyapı tesisleri açılıyor
Altyapı tesisleri açılıyor
Play-off’a kalanlar belirlendi
Play-off’a kalanlar belirlendi
Ocak avantaj kaptı 2-1
Ocak avantaj kaptı 2-1
MTG kupaya göz dikti 2-0
MTG kupaya göz dikti 2-0

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim