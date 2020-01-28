Hentbol eylemi askıya aldı

KKTC Hentbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul başkan Bahadır Ayhan’ın üyelere gönderdiği “Spor Dairesiyle yaşadığımız problemleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve eylem planlamasını yapmak” gündem maddesi ile toplandı.

Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığın Özel Pınardan, sekreterliklerine Tarkan Kayaş ve Turgut Bürüncük getirildi.

Olağanüstü Genel Kurulda söz alan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan yaptığı konuşmada federasyonu mevut yapısını üye kulüplere aktardı. Ayhan, 2019 yılındaki uluslararası faaliyetten olan alacağın Bakanlar Kurulu kararına rağmen Spor Dairesi tarafından ödenmemesini, 2020 bütçesinden bu giderin karşılanması durumunda ise 2020 planlamasının aksayacağını söyledi. Başkan Bahadır Ayhan uluslararası temasların gerçekleşememe riski taşıdığını ve kalan bütçe ile de hakem ödemesi ve ligleri düzenleme gibi bir olanağın kalmayacağını üyelere aktararak bir eylem planı belirlenmesi için bu toplantıyı yapma kararı aldığını açıkladı.

Olağanüstü Genel Kurul sürerken Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana federasyona geldi. Genel kuruldan izin alarak söz isteyen Dana federasyonun yaptığı faaliyetleri inceleyip taktir ettiğini söyledi ve bu hususta federasyon başkanı ile yönetimini kutladı. Dana, 2019’da Bakanlar Kurulu kararı olan harcamanın Spor Dairesi’nde ödenmemiş olmasının yarattığı mağduriyeti anlayışla karşıladığı vurgulayarak, 2020 bütçesi açıldığı zaman bunun ödeneceğinin taahhüdünü verdi.

İtalya’daki uluslararası turnuvaya gidilebilmesi için Devletin mutlaka katkı yapacağını söyleyen Dana, “bu organizasyonlara gençlerimizin ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Karşılıklı istişareler sonrası genel kurula katılan üye kulüp temsilcileri Kemal Deniz Dana’nın genel kurula gelmesinin camiayı önemsediğini gösterdiğini, eylem planı belirlemek için 2020 bütçesinin açılmasını beklemenin daha doğru olacağını ve liglerin aynen devam etmesini kararlaştırdı.