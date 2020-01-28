banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119802
ALTIN
299.677
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7318
EURO
6.5365
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Hentbol eylemi askıya aldı

KKTC Hentbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu toplandı, kulüpler eylem planı için 2020 bütçesinin açılmasını bekleme kararı verdi

Hentbol eylemi askıya aldı

KKTC Hentbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu toplandı, kulüpler eylem planı için 2020 bütçesinin açılmasını bekleme kararı verdi

28 Ocak 2020 Salı 21:14
Hentbol eylemi askıya aldı

KKTC Hentbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul başkan Bahadır Ayhan’ın üyelere gönderdiği “Spor Dairesiyle yaşadığımız problemleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve eylem planlamasını yapmak” gündem maddesi ile toplandı.

Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığın Özel Pınardan, sekreterliklerine Tarkan Kayaş ve Turgut Bürüncük getirildi.

banner317
Olağanüstü Genel Kurulda söz alan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan yaptığı konuşmada federasyonu mevut yapısını üye kulüplere aktardı. Ayhan, 2019 yılındaki uluslararası faaliyetten olan alacağın Bakanlar Kurulu kararına rağmen Spor Dairesi tarafından ödenmemesini, 2020 bütçesinden bu giderin karşılanması durumunda ise 2020 planlamasının aksayacağını söyledi. Başkan Bahadır Ayhan uluslararası temasların gerçekleşememe riski taşıdığını ve kalan bütçe ile de hakem ödemesi ve ligleri düzenleme gibi bir olanağın kalmayacağını üyelere aktararak bir eylem planı belirlenmesi için bu toplantıyı yapma kararı aldığını açıkladı.

Olağanüstü Genel Kurul sürerken Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana federasyona geldi. Genel kuruldan izin alarak söz isteyen Dana federasyonun yaptığı faaliyetleri inceleyip taktir ettiğini söyledi ve bu hususta federasyon başkanı ile yönetimini kutladı. Dana, 2019’da Bakanlar Kurulu kararı olan harcamanın Spor Dairesi’nde ödenmemiş olmasının yarattığı mağduriyeti anlayışla karşıladığı vurgulayarak, 2020 bütçesi açıldığı zaman bunun ödeneceğinin taahhüdünü verdi.

İtalya’daki uluslararası turnuvaya gidilebilmesi için Devletin mutlaka katkı yapacağını söyleyen Dana, “bu organizasyonlara gençlerimizin ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Karşılıklı istişareler sonrası genel kurula katılan üye kulüp temsilcileri Kemal Deniz Dana’nın genel kurula gelmesinin camiayı önemsediğini gösterdiğini, eylem planı belirlemek için 2020 bütçesinin açılmasını beklemenin daha doğru olacağını ve liglerin aynen devam etmesini kararlaştırdı.

Anahtar Kelimeler:
Hentbol Eylemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakallı ve Yonpaş Dumlupınar disiplinlik oldu
Sakallı ve Yonpaş Dumlupınar disiplinlik oldu
Teniste erteleme maçları tamamlandı
Teniste erteleme maçları tamamlandı
Oscar ödül töreni yapıldı
Oscar ödül töreni yapıldı
Basketbol semineri yapılıyor
Basketbol semineri yapılıyor
Şampiyonlar kupalarını aldı
Şampiyonlar kupalarını aldı
Başarılı olanlar açıklandı
Başarılı olanlar açıklandı
Güreşe güven oyu
Güreşe güven oyu
GAÜ 7. oldu
GAÜ 7. oldu
Faik Amcaoğlu şampiyon
Faik Amcaoğlu şampiyon
FIFA 2020 Dijital Basın Ligi başladı
FIFA 2020 Dijital Basın Ligi başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim