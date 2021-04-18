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Hedefimiz gençliğe hizmet

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Kovid-19'dan dolayı olumsuz etkilendiklerini, salgın sürecinde açık oldukları dönemde Lefkoşa’daki salona bakterileri öldüren cihazlar taktıklarını, bunun dışında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini ifade etti.

18 Nisan 2021 Pazar 17:34
Hedefimiz gençliğe hizmet
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11 ay süren bir spor

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Bekiroğulları, masa tenisinin 11 ay devam eden bir spor dalı olduğunu, gelişim açısından da sürekli müsabaka ve antrenmanların olduğunu söylerken, en büyük hedefinin gençliğe spor yaptırmak olduğunu ifade etti.

Projelerimiz var

Bekiroğulları, ülkemizde bir dönem önce sadece 7 olan masa tenisi kulüp sayısının şu anda artış göstererek 14’e yükseldiğini de kaydetti. Ülkede yeterli sayıda masa tenisi salonunun bulunmadığını dile getiren Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, ellerinde bu konu ile ilgili projeler bulunduğunu ve ilerde olumlu gelişmelerin yaşanabileceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
KktcSpor
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