Hedefim Efes’te kalıcı olmak

Anadolu Efes forması giyen Erten Gazi hedefinin Anadolu Efes’te kalıcı olmak olduğunu açıkladı

BRT’de yayınlanan Potanın Nabzı programına telefonla katılan genç oyuncu önemli açıklamalarda bulundu.

Basketbol yaşantısını Anadolu Efes’te sürdüren Erten Gazi kendisine destek veren tüm Anadolu Efes camiasına başta Ergin Ataman ve oyunculara teşekkür ederek, hocasının kendisini güvenmesinden onur duyduğunu belirterek hayalim NBA’de oynamak ama şu anda Anadolu Efes’te kalıcı olmak en büyük arzumdur açıklamasını yaptı.