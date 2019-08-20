Hazırlık maçında MTG galip 2-1

Şampiyon Mağusa Türk Gücü Kamp yaptığı otelin stadında Türkiye Bölgesel Ligi takımlarından İçel İdman Yurdu takımıyla bir hazırlık maçı yaptı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Şampiyon Mağusa Türk Gücü, Ürgüp Mustafa Hotelde hazırlık kampının 5. gününü tamamlarken, geçtiğimiz günkü sabah idmanının ardından akşamüzeri Kamp yaptığı otelin stadında Türkiye Bölgesel Ligi takımlarından İçel İdman Yurdu takımıyla bir hazırlık maçı yaptı. Rakibini her iki yarıda attığı birer golle 2-1 mağlup eden Mağusa’nın sarı yeşilli ekibi, kamptaki çalışmalarını günde çift idman şeklinde 20 Ağustos Salı gününe kadar devam ettirecek.