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Harika Stadı ilgi bekliyor

Uzun yıllar Mağusa’da özellikle BTM ve U15 maçlarına evsahipliği yapan, bir dönem de antrenman amaçlı kullanılan Harika Stadı, deyim yerindeyse kaderine terk edilmiş duruma geldi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:03
Harika Stadı ilgi bekliyor
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Uzun yıllar Mağusa’da özellikle BTM ve U15 maçlarına evsahipliği yapan, bir dönem de antrenman amaçlı kullanılan Harika Stadı, deyim yerindeyse kaderine terk edilmiş duruma geldi.

Saha içerisindeki dikenlerin ve kuru otların insan boyuna ulaştığı stadın yıkılmaya yüz tutmuş tribünleri, paslanan kale direkleri ve uzun zamandır aktif olmayan projektörleri de kullanılamaz hale geldi.

Soyunma odalarının ve yedek kulübelerinin halleri içler acısı bir durumda bulunuyor. Küfür dahil birçok yazı ve uygunsuz çizimlerin spray boyayla çizildiği soyunma odaları içerisine kırık dökük malzemeler doldurulmuş.

Geçtiğimiz yıl yetkililerin incelemelerde bulunduğu Harika Stadı’na yenileme yapılacağı açıklanmıştı. BTM ve U15 maçları yanında Mağusa’daki takımların antrenman saha sorununa da ciddi katkı yapılacağı açıklanan stadın eski kullanılabilir haline nasıl ve ne zaman getirilebileceği ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Harika Stadı
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