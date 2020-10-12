Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1180
ALTIN
486.946
DOLAR
7.8517
STERLİN
10.2624
EURO
9.2617
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Büyük mesaj!
Büyük mesaj!
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
banner376
Flaş Haber
Kayıp şahıs bulundu
Kapat

Hamitköy yine geleceğe yatırım yaptı

12 Ekim 2020 Pazartesi 14:38
Hamitköy yine geleceğe yatırım yaptı
banner337
banner351

Hamitköy, kadrosunu genç futbolcularla takviye etmeye devam ederken, Çetinkaya’dan Burak Aşan’ın bonservisli transfer etti

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, kadrosunu genç futbolcularla takviye etmeye devam ederken, Çetinkaya’dan Burak Aşan’ın bonservisli transferiyle yine geleceğe yatırım yaptı. Hamitköy, daha önce de Yenicami’den Kemal Barbet’i bonservisli olarak transfer etmişti.

Burak Aşan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, Hamitköy fizyoterapisti ve kulüp sağlık sorumlusu Mustafa Soykurt eşliğinde attığı imza ile bonservisli olarak kırmızı siyahlı takıma transfer olmuş oldu.

Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, Burak transferiyle gençlere verdikleri önemi bir kez daha gösterdiklerini söylerken, Burak’tan uzun yıllar yararlanmak istediklerini belirtti.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı ise geçtiğimiz sezon önce alt yapıda daha sonra ise A Takımda şans verdikleri Burak’tan sol kanat ve hücumda faydalanacaklarını ve kendisine güvendiklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Hamitköy U21 Takımına transfer edilen ancak kısa sürede başarılı performansla teknik direktör Ahmet Sakallı tarafından A Takıma alınan Burak Aşan birçok maçta oynama şansı bulmuş özellikle Yenicami ve Çetinkaya maçlarında oldukça dikkat çekmişti.

banner360
Son Güncelleme: 12.10.2020 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sapsızoğlu “Çocuklar gibi şeniz”
Sapsızoğlu “Çocuklar gibi şeniz”
Mesarya’da yeni yönetim belirlendi
Mesarya’da yeni yönetim belirlendi
Gönyeli kadınları sahaya indi
Gönyeli kadınları sahaya indi
Cihangir sıkı çalışıyor
Cihangir sıkı çalışıyor
Tenis antrenörlük kursu tamamlandı
Tenis antrenörlük kursu tamamlandı
Tatar kaymaklı kulübünü ziyaret etti
Tatar kaymaklı kulübünü ziyaret etti
Cimnastik malzemeleri geldi
Cimnastik malzemeleri geldi
BÜY'de görev Kadir Hakel’in
BÜY'de görev Kadir Hakel’in
Teniste transfer dönemi başlıyor
Teniste transfer dönemi başlıyor
Efsaneler, Aşina’yı ziyaret etti
Efsaneler, Aşina’yı ziyaret etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim