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Hamitköy startı verdi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hamitköy ilk antrenmanını dün kendi sahasında yaptı

03 Haziran 2021 Perşembe 16:32
Hamitköy startı verdi
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Süper ligin başkent temsilcisi Hamitköy dün kendi sahasında sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Haftada 3 antrenman

Teknik direktör Ahmet Sakallı nezaretinde yeni sezon çalışmalarına başlayan kırmızı-siyahlılar, Haziran ayının ilk iki haftasını haftada 3 idmanla geçirmeyi planlarken, sonrasında ise Haziran sonuna kadar 4 idmanla sürece devam edecek.

İlk hazırlık maçı 10 Temmuz’da

15 hazırlık maçı planladıklarını ilk hazırlık maçının 10 Temmuz’da Lefke ile olacağını söyleyen Ahmet Sakallı, sezon öncesi hazırlık planlamalarının hazır olduğunu söyledi. Mental olarak oyuncu grubunu sürece hazırlamak üzere iyi planlama yaptıklarını aktaran Sakallı, genç ağırlıklı Hamitköy’ün yine sahada koşan ve mücadele eden bir takım olacağını ifade etti.

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