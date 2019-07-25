banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103678
ALTIN
262.074
DOLAR
5.7119
STERLİN
7.1326
EURO
6.3552
Dikkatsizliğin neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı!
TRAFİK KAZASI
Girne'de akıl almaz kundaklama!
GİRNE'DE AKIL ALMAZ KUNDAKLAMA!
Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLAMA!
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
banner306

Hamitköy sezonu açtı

Hamitköy sezonu açtı

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
Hamitköy sezonu açtı

Süper Ligin yeni takımlarından Hamitköy dün kendi sahasında yaptığı çalışma ile resmi sezon açılışını gerçekleştirdi.

2018-2019 sezonunda başarılı olan ve Süper Lige çıkan Hamitköy, teknik adam Ahmet Sakallı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarına 1 hafta önce başlayan ancak sahasının henüz hazır olmaması nedeniyle antrenmanlarını Dikmen’de sürdüren Hamitköy, yerli ve yabancı transferlerini bir an önce tamamlayıp sezona en iyi şekilde girmeye çalışıyor.

banner317
Ahmet Sakallı: ”gerekli görülen yerlere transfer yapacağız”

Hamitköy teknik patronu Ahmet Sakallı eldeki kadroyla yola devam edeceklerini belirterek “Yapacağımız hazırlık maçları ile yetersiz gördüğümüz yerlere gerekli takviyeleri yapmak istiyoruz. Yerli transfer olarak biten sezonda yine takımımızda olan kaleci Emre’yi, Merit Alsancak Yeşilova’dan Aksel’i ve Pınarbaşı’ndan da Taner’i bonservisli olarak kadromuza kattık.

“Yabancı transferleri mutlaka olacak”

Türkiye’deki BAL Ligi’nden defans oyuncusu olarak Mustafa Koçak’ı transfer ettiklerini kaydeden Sakallı “Yabancı oyunculardan ise daha önce de ligimizde oynayan Shola ve önümüzdeki hafta gelecek olan 3 yabancı forvet oyuncusunu deneyerek beğendiklerimizi takıma katmaya çalışacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hamitköy Spor Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salih ipleri kopardı
Salih ipleri kopardı
Plaj voleybolunda sessizlik
Plaj voleybolunda sessizlik
Ozan Çetinkaya’da Erdinç DTB’de
Ozan Çetinkaya’da Erdinç DTB’de
Okçuluk mali kurulu yapıldı
Okçuluk mali kurulu yapıldı
Naklen Yayın ve isim hakkı ihalesi açıldı
Naklen Yayın ve isim hakkı ihalesi açıldı
UKÜ Hırvatistan’da
UKÜ Hırvatistan’da
Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni dönemde başkanlığa Tahir Saygıner getirildi
Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni dönemde başkanlığa Tahir Saygıner getirildi
Dinopeter göz doldurdu
Dinopeter göz doldurdu
Yenicami Aykut’un peşinde
Yenicami Aykut’un peşinde
Yunus’tan ayrılık kararı
Yunus’tan ayrılık kararı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim