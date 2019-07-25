Hamitköy sezonu açtı

Süper Ligin yeni takımlarından Hamitköy dün kendi sahasında yaptığı çalışma ile resmi sezon açılışını gerçekleştirdi.

2018-2019 sezonunda başarılı olan ve Süper Lige çıkan Hamitköy, teknik adam Ahmet Sakallı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarına 1 hafta önce başlayan ancak sahasının henüz hazır olmaması nedeniyle antrenmanlarını Dikmen’de sürdüren Hamitköy, yerli ve yabancı transferlerini bir an önce tamamlayıp sezona en iyi şekilde girmeye çalışıyor.

Hamitköy teknik patronu Ahmet Sakallı eldeki kadroyla yola devam edeceklerini belirterek “Yapacağımız hazırlık maçları ile yetersiz gördüğümüz yerlere gerekli takviyeleri yapmak istiyoruz. Yerli transfer olarak biten sezonda yine takımımızda olan kaleci Emre’yi, Merit Alsancak Yeşilova’dan Aksel’i ve Pınarbaşı’ndan da Taner’i bonservisli olarak kadromuza kattık.

“Yabancı transferleri mutlaka olacak”

Türkiye’deki BAL Ligi’nden defans oyuncusu olarak Mustafa Koçak’ı transfer ettiklerini kaydeden Sakallı “Yabancı oyunculardan ise daha önce de ligimizde oynayan Shola ve önümüzdeki hafta gelecek olan 3 yabancı forvet oyuncusunu deneyerek beğendiklerimizi takıma katmaya çalışacağız” dedi.