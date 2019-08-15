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Hamitköy iki yabancıyı belirledi

Hamitköy bombaları patlattı Süper Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy, yeni sezon kadrosunda bulunduracağı yabancı futbolculardan ikisini belirledi.

Hamitköy iki yabancıyı belirledi

Hamitköy bombaları patlattı Süper Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy, yeni sezon kadrosunda bulunduracağı yabancı futbolculardan ikisini belirledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 22:18
Hamitköy iki yabancıyı belirledi

Hamitköy bombaları patlattı Süper Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy, yeni sezon kadrosunda bulunduracağı yabancı futbolculardan ikisini belirledi.

Hamitköy, Yenicami'nin 2 sezon önce şampiyon olan kadrosunda yer alan John Ebuka ve Oladele'yi transfer etti.

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Biri geçtiğimiz sezon olmak üzere 2 kez gol kralı olan Ebuka kiralık, stoper ve ön liberodaki etkili futbolu ile bilinen Oladele ise bonservisli olarak Hamitköy'e transfer oldular. John Ebuka kulübe transfer olan en kariyerli futbolculardan biri olarak kayda geçti.

Ülkeye gelecek hafta gelecek olan her 2 futbolcunun transferleri ile ilgili olarak ŞENSAL Yapı direktörü Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş şu açıklamaları yaptı: "John Ebuka ve Oladele gibi 2 üst düzey futbolcuyu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz.

Bu transferler camiamıza Bayram hediyemiz olsun. Hamitköy olarak üst sıralarda yer alarak, rahat bir sezon geçirme hedefimize Ebuka ve Oladele büyük katkı yapacaktır. Yenicami kulübüne ve başkanına da transferlerdeki yapıcı tutumları için teşekkür ederim.

Anahtar Kelimeler:
Hamitköy Spor Kulübü
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