Hamitköy harıl harıl

Hamitköy yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden kendi tesislerinde sürdürüyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, 2020 – 2021 sezonuna yoğun bir şekilde hazırlanırken, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcıları Ragıp Kanat, Latif Saçar ve fizyoterapist Mustafa Soytürk eşliğinde Esat Erdoğmuş Stadında sabah altıda kuvvet çalışmaları gerçekleştiren Hamitköy futbolcuları, öğleden sonra ise saha çalışmaları yapıyorlar.

Kondüsyon çalışmaları da gerçekleştiren takım, bugün saat 18:00’de Esat Erdoğmuş Stadında gerçekleştirilecek açılış töreni ile çalışmaları resmileştirecek.