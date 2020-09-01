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Hamitköy Akademi faaliyette

01 Eylül 2020 Salı 00:42
Hamitköy Akademi faaliyette
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Lefkoşa ekibi, Fırat Deniz önderliğinde yeni yetenekler yetiştirmek için altyapıda girişim başlattı 

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, altyapıda yeni bir yapılandırmaya giderken, Hamitköy Futbol Akademisi’ni hayata geçirdi.

K-Pet Süper Lig’deki ilk yılında çoğunluğu altyapısından yetiştirdiği futbolcuları ile kalıcı olmayı başaran Hamitköy, yeni yetenekler yetiştirmek için altyapıda yeni bir organizasyon yaptı. Deneyimli spor adamı Fırat Deniz’in sorumluluğunda hayata geçen Hamitköy Futbol Akademisi, dün ilk antrenmanını U15 Grubu’nda gerçekleştirdi. Esat Erdoğmuş Stadı’nda yapılan antrenman saat 18.00’de başladı.

Abbas Deniz ve Seymen Deniz’in antrenörlük görevi üstlendiği Hamitköy Futbol Akademisi’nde, Fırat Deniz diğer yaş grupları için de antrenörler belirleyecek.

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Son Güncelleme: 31.08.2020 22:03
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