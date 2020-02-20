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Hakemler Limasol Sigorta ile güvende

Limasol Bankası katkılarıyla, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri işbirliği kapsamında; 10. yılda da Limasol Sigorta güvencesi altında sigortalandı.

Hakemler Limasol Sigorta ile güvende

Limasol Bankası katkılarıyla, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri işbirliği kapsamında; 10. yılda da Limasol Sigorta güvencesi altında sigortalandı.

20 Şubat 2020 Perşembe 22:22
Hakemler Limasol Sigorta ile güvende
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Limasol Bankası’nın Genel Müdürlük binasında, Kültür Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan taraflar adına protokole imza koydu ve resmiyet kazandırdı.

Yoğurtcuoğlu “işbirliğinden memnunuz”

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyelerini 10 yıldır sigortalamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Nizam “İşbirliği önemli”

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam Limasol Grup’a teşekkürlerini ileterek imzalanan işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi.

Özbilgehan “uzun soluklu olması örnek olmalı”

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan konuşmasında bu sözleşmenin uzun soluklu olmasını ve tüm camiaya örnek teşkil etmesini temenni ederek; 10 senedir bu işbirliğini üstlendikleri için Limasol Bankası ve Limasol Sigorta’ya teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hakemler Sigortalama
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