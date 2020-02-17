Güzelyurt’ta “Gamla” fırtınası sürüyor

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve sponsorluğunu Özçalıcıoğlu Ailesi’nin yaptığı turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu.
31 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Kurtuluş Gamla, Hasan Bozbeyli’yi 3-0 mağlup ederek birinciliği kazandı.
Servet Gezer ile Burak Denizci arasında oynanan üçüncülük mücadelesini Servet Gezer 3-0 kazandı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri, Mehmet Özçalıcıoğlu, Melek Hoca, Ahmet Tekirdağlı, Emre Cihangir, Güner Hoca ve Emine Özçalıcıoğlu tarafından verildi.
Alınn sonuçlar şöyle:
Yarı finaller
Hasan Bozbeyli-Servet Gezer: 3-2
Üçüncülük maçı
Servet Gezer-Burak Denizci: 3-0
Final maçı
Kurtuluş Gamla-Hasan Bozbeyli: 3-0
Yan ödüller
En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mustafa Koloz (180 sayı)
En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu Burak Denizci (121 sayı)
En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Burak Denizci (17 darts)