banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121157
ALTIN
307.123
DOLAR
6.0408
STERLİN
7.8774
EURO
6.5518
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Güzelyurt’ta “Gamla” fırtınası sürüyor

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve sponsorluğunu Özçalıcıoğlu Ailesi’nin yaptığı Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

Güzelyurt’ta “Gamla” fırtınası sürüyor

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve sponsorluğunu Özçalıcıoğlu Ailesi’nin yaptığı Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:29
Güzelyurt’ta “Gamla” fırtınası sürüyor
banner337

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen ve sponsorluğunu Özçalıcıoğlu Ailesi’nin yaptığı turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu.

31 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde Kurtuluş Gamla, Hasan Bozbeyli’yi 3-0 mağlup ederek birinciliği kazandı.

Servet Gezer ile Burak Denizci arasında oynanan üçüncülük mücadelesini Servet Gezer 3-0 kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri, Mehmet Özçalıcıoğlu, Melek Hoca, Ahmet Tekirdağlı, Emre Cihangir, Güner Hoca ve Emine Özçalıcıoğlu tarafından verildi.

Alınn sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Hasan Bozbeyli-Servet Gezer: 3-2

banner317
Kurtuluş Gamla-Burak Denizci: 3-1

Üçüncülük maçı

Servet Gezer-Burak Denizci: 3-0

Final maçı

Kurtuluş Gamla-Hasan Bozbeyli: 3-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mustafa Koloz (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu Burak Denizci (121 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Burak Denizci (17 darts)

banner335
Anahtar Kelimeler:
Nejla Özçalıcıoğlu Açık Anı Darts Turnuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erden turnuvası şampiyonu GİNGİ
Erden turnuvası şampiyonu GİNGİ
Futbolda haftanın sonuçları
Futbolda haftanın sonuçları
Yıldızlarımız alkışlarla karşılandı
Yıldızlarımız alkışlarla karşılandı
Londralı gençler KKTC’ye geliyor
Londralı gençler KKTC’ye geliyor
Karadağ’da kazanan Yenicami 1-4
Karadağ’da kazanan Yenicami 1-4
Hamitköy 86’da kazandı 1-0
Hamitköy 86’da kazandı 1-0
KKTC, Süper Lig’te
KKTC, Süper Lig’te
Doğan rahat kazandı 3-1
Doğan rahat kazandı 3-1
GAÜ İskele’de farklı kazandı 23-57
GAÜ İskele’de farklı kazandı 23-57
Raporlara üyelerden onay
Raporlara üyelerden onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim