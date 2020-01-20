banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122620
ALTIN
296.764
DOLAR
5.9151
STERLİN
7.6912
EURO
6.5562
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Girne'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
GİRNE'DE ÖLÜMLÜ KAZA!
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası
2 YIL HAPİS YATACAK

Gülerler’den çifte şampiyonluk

Gürsu Gülerler, Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde uzun atlama şampiyonluğunun ardından 60 metre engelli branşında da Türkiye şampiyonu oldu

Gülerler’den çifte şampiyonluk

Gürsu Gülerler, Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde uzun atlama şampiyonluğunun ardından 60 metre engelli branşında da Türkiye şampiyonu oldu

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:58
Gülerler’den çifte şampiyonluk

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Gürsu Gülerler, Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’nde ikinci şampiyonluğunu elde etti. Gülerler cumartesi günü uzun atlama branşının ardından Pazar günü de 60 metre engelli branşında Türkiye şampiyonu oldu.

banner317
KKTC Atletizm Federasyonu tarafından bir süre önce düzenlenen 2020 Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda U16 kategorisi barajını geçen Gürsu Gülerler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Festivali’ne katılmaya hak kazanmıştı. Federasyon temsilcisi Ferhat Sakallı ile İstanbul’daki organizasyonda yer alan Gülerler, cumartesi günü uzun atlama branşında 5.81’lik derece ile Türkiye şampiyonu olarak Türkiye Milli Takımı’na seçilmişti.

Gülerler organizasyonun ikinci gününde de bir şampiyonluk elde etti. 60 metre engelli branşında yarışan Girne Üniversitesi Spor Kulübü atleti, yarışta elde ettiği 9.05’lik derece ile yine kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Gürsu Gülerler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk – İrfan takası iptal
Cenk – İrfan takası iptal
Özgür Yonpaş Dumlupınar’da
Özgür Yonpaş Dumlupınar’da
KTSYD, EAK ödül törenine katıldı
KTSYD, EAK ödül törenine katıldı
Esentepe ve YDÜ şampiyon
Esentepe ve YDÜ şampiyon
Güreşte ödüller verildi
Güreşte ödüller verildi
Elmas Çocuk dolu dizgin
Elmas Çocuk dolu dizgin
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
UKÜ rahat kazandı 65-26
UKÜ rahat kazandı 65-26
Eşref Bitlis anısına yarıştılar
Eşref Bitlis anısına yarıştılar
Kıbrıs Karması’na Trabzon’da büyük ilgi
Kıbrıs Karması’na Trabzon’da büyük ilgi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim