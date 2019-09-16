Gönyeli’den imza şov

Gönyeli, Liberyalı forvet futbolcusu Reinle, Nijeryalı stoper Lazarus ve geçtiğimiz sezon forma giyen oyuncusu Christian'a ve Merit Alsancak Yeşilova'dan Esin Sonay'a imza attırdı.

Yarın ligin ilk maçında Yenicami'yi konuk edecek olan Gönyeli'de transfer çalışmaları sürüyor. Turan Altay'ın göreve gelmesi ile transfer çalışmaları hız kazanan Gönyeli’de dün 4 futbolcuya imza attırdı. Gönyeli, Liberyalı forvet futbolcusu Reinle, Nijeryalı stoper Lazarus ve Nijeryalı orta saha Christian ve Merit Alsancak Yeşilova'dan Esin Sonay'a, yönetici Yusuf Hacı’nın da hazır bulunduğu imza töreni Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda gerçekleşti.

