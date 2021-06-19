“Gönyeli Sprint Rallisi” yapıldı

Ülkemizin genç kulüplerinden Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2021 sezonuna Gönyeli Sprint Rallisi’yle başladı. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Gönyeli Sprint Rallisi, dün (19 Haziran 2021) Gönyeli’de hazırlanan yaklaşık 9 kilometrelik Şevketoğlu etabında yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçtiler. Zamana karşı geçilen iki etaptan, toplam derece değil, sprint formatında en iyi etap derecesine göre sıralama belirlendi. Le Chateau Romance, Hasmel Reklam, ÇDM Kaporta, Mannol Engine Oil Kıbrıs, Köseoğlu Süpermarket ve Biçentürk Restaurant’ın katkılarıyla yapılan yarışta en iyi dereceyi, eski şampiyonlarımızdan Ömer Yıldız elde etmeyi başardı. Murat Aşık’ın co-pilotluğunda, Ford Fiesta R5 ile yarışan ikili, elde ettikleri 5 dakika 31.1 saniyelik dereceleri ile yarışı zirvede noktaladılar. İlk etap sonunda derece tablosunun en üstünde yer alan, Skoda Fabia R5 ile Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi elde ettikleri 5 dakika 34.4 saniyelik dereceleri ile yarışın ikincisi olmayı başarırken, Mitsubishi Lancer Evo 4 ile yarışan Sadık Bilgimer, kızı Buse Bilgimer’in co-pilotluğunda üçüncü olan ekip oldu. Bilgimerler ayrıca sınıf 1’in birincisi olmayı başardılar. Sınıf 1’de ikinci, genel klasmanda dördüncü olan ekip, Mitsubishi Lancer Evo 8 ile yarışan Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi ikilisi oldu. Sınıf 4 birincisi Özhan Karaduman-Cemal Yeltekin ikilisi olurken, Sınıf 3 birincisi Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisi oldu. Sınıf T2’de iki ekip finişe ulaşmayı başardı. Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi sınıfın birincisi olurken, Hasan Reyhan-İsmail Höyük ikilisi ikinci oldu. Cevdet Alptürk-Ayşe A.Macila ikilisi ve Niyazi Bedel-Mehmet Bosnak ikilisi mekanik arıza yaşayarak finişe ulaşamayan ekipler oldu. Yarışın ardından ödül töreni Le Chateau Romance’ta yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Ahmet Şevketoğlu’nun oğulları Güner ve Asrın Şevketoğlu, Ralli Kulübü Başkanı Niyazi Tekindor, Otomobil Kulübü başkanı Zeki Topcu, Yarış Direktörü Akan Keskiner ve Yarış Komiserleri Kerim Kırmızı, Remzi Cengiz ile Osman İpar takdim etti.

Gönyeli Sprint Rallisi Derecele:

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

1.Etap

2.Etap

En İyi Derece

Sınıf

1

Nethouse RT

Ömer Yıldız

Murat Aşık

Ford Fiesta R5

05:38.330

05:31.160

05:31.160

2

2

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

05:34.426

05:35.133

05:34.426

2

3

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IV

06:19.595

05:58.507

05:58.507

1

4

Salih Çelikkaya

Özker Özçelebi

Mitsubishi Lancer Evo VIII

06:19.762

06:14.209

06:14.209

1

5

Özhan Karaduman

Cemal Yeltekin

Fiat Palio

07:09.882

06:49.593

06:49.593

4

6

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Land Rover Discovery

06:55.512

06:54.951

06:54.951

T2

7

Hasan Reyhan

İsmail Höyük

Mitsubishi Shogun

07:07.793

07:58.201

07:07.793

T2

8

Mahmut Özer

Ali Burhan

Ford Focus

07:44.625

07:32.553

07:32.553

3

9

Cevdet Alptürk

Ayşe A. Macila

Mitsubishi Lancer Evo IX

Finiş Göremedi

N

10

Niyazi Bedel

Mehmet Boşnak

Land Rover Discovery

Finiş Göremedi

T2