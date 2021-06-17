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Gönyeli Sprint Rallisi Cumartesi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRK) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı 19 Haziran Cumartesi günü “Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla yapılıyor

17 Haziran 2021 Perşembe 13:54
Gönyeli Sprint Rallisi Cumartesi yapılıyor
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Bu sezon ikinci sezonunu geçirecek olan çiçeği burnunda kulüplerimizden Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü sezona Gönyeli Sprint Rallisi’yle başlıyor. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, Gönyeli’de hazırlanan yaklaşık 9 kilometrelik etapta yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçecekler ve takribi 14.00’te finiş görecekler. Le Chateau Romance, Hasmel Reklam, ÇDM Kaporta, Mannol Engine Oil Kıbrıs ve Biçentürk Restaurant’ın katkılatıyla yapılacak yarışın ardından ödül töreni Le Chateau Romance’ta yapılarak organizasyon son bulacak.

15 ekip kayıt yaptırdı

6 sınıfta kayıtların alındığı yarışa toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Eski şampiyonlardan Ömer Yıldız sürpriz bir şekilde Ford Fiesta R5 ile kayıt yaptırırken, yeni araçları Hyundai i20 R5 ile Rauf Denktaş ve Skoda Fabia R5 ile Enver Haskasap da rallide boy gösterecek. Rallinin üçüncü etabı, merhum ralli şampiyonu Ahmet Şevketoğlu ve eşi Aşkın Şevketoğlu anısına geçilecek. Oğullar Güner, Arkın ve Asrın Şevketoğlu’nun da onayıyla bu karar alınırken, üçüncü etabın “Aşkın-Ahmet Şevketoğlu” kupası olarak geçilmesi kararlaştırıldı. Yarışın seyirci noktası ise, Gönyeli-Boğaz yolu üzerinde, Boğaz istikametine giderken, Plümer Koruluğu’na gelmeden sol tarafta bulunan “Duriling Tepesi” olarak bilinen bölgede olacak.

Gönyeli Sprint Rallisi Kayıt Listesi:

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

2

Nethouse Rally Team

Ömer Yıldız

Murat Aşık

Ford Fiesta R5

2

3

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Hyundai i20 R5

2

4

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo 10

2

5

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo 4

1

6

Selen Bilgimer

Ömer İ. Sayar

Mitsubishi Lancer Evo 3

1

7

Hasan Reyhan

İsmail Höyük

Mitsubishi Shogun

T2

8

Salih Çelikkaya

Özker Özçelebi

Mitsubishi Lancer Evo 8

1

9

Cevdet Alptürk

Ayşe A. Macila

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

10

Özhan Karaduman

Cemal Yeltekin

Fiat Palio

4

11

Mahmut Özer

Ali Burhan

Ford Focus

3

12

Niyazi Bedel

Land Rover Discovery

T2

13

Serhat Karaoğlan

Şeref Karaoğlan

Land Rover Tomcat

T2

14

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Land Rover Discovery

T2

15

Mehmetali Yavaşoğlu

Sinan Yıldırımlar

Ford Fiesta R2

4

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Sprint Rallisi
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