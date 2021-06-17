Gönyeli Sprint Rallisi Cumartesi yapılıyor

Bu sezon ikinci sezonunu geçirecek olan çiçeği burnunda kulüplerimizden Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü sezona Gönyeli Sprint Rallisi’yle başlıyor. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, Gönyeli’de hazırlanan yaklaşık 9 kilometrelik etapta yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçecekler ve takribi 14.00’te finiş görecekler. Le Chateau Romance, Hasmel Reklam, ÇDM Kaporta, Mannol Engine Oil Kıbrıs ve Biçentürk Restaurant’ın katkılatıyla yapılacak yarışın ardından ödül töreni Le Chateau Romance’ta yapılarak organizasyon son bulacak.

15 ekip kayıt yaptırdı

6 sınıfta kayıtların alındığı yarışa toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Eski şampiyonlardan Ömer Yıldız sürpriz bir şekilde Ford Fiesta R5 ile kayıt yaptırırken, yeni araçları Hyundai i20 R5 ile Rauf Denktaş ve Skoda Fabia R5 ile Enver Haskasap da rallide boy gösterecek. Rallinin üçüncü etabı, merhum ralli şampiyonu Ahmet Şevketoğlu ve eşi Aşkın Şevketoğlu anısına geçilecek. Oğullar Güner, Arkın ve Asrın Şevketoğlu’nun da onayıyla bu karar alınırken, üçüncü etabın “Aşkın-Ahmet Şevketoğlu” kupası olarak geçilmesi kararlaştırıldı. Yarışın seyirci noktası ise, Gönyeli-Boğaz yolu üzerinde, Boğaz istikametine giderken, Plümer Koruluğu’na gelmeden sol tarafta bulunan “Duriling Tepesi” olarak bilinen bölgede olacak.

Gönyeli Sprint Rallisi Kayıt Listesi: