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Gonyeli liderligini korudu

14 Kasım 2021 Pazar 19:52
Gonyeli liderligini korudu

Gonyeli liderligini korudu

Gonyeli.2-Mesarya 0

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Necmi Belge

AKSA Süper ligi'nin.9. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi. Günün zirveyini ilgilendiren önemli karşılaşmada Gönyeli "TEPE" de rakibi Mesarya'yı 2-0 mağlup.ederek, liderliğini korudu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar daha 5.dakikada gelişen atakta Sylla'aktanın golüyle 1-0 ine geçti. Bundan sonraki dakikalarda karşılıklı gelişen ataklarda gol.olmayınca, ilk yarı 1-0 Gönyeli'nin üstünlüğünde sona erdi. İkinci yarıya hızlı.baslayan bu kez konuk Mesarya başladı. Ne var ki Mesarya girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Bu atakları başarı ile karşılayan Gönyeli, 81.dakikada geliştirdiği kontratakta Burak Kocar'ın mükemmel golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Bundan sonraki dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma 2-0 Gonyeli'nin.galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonuçla, puan sayısını 20'ye çıkaran Gönyeli liderliğini korurken, Mesarya ise, 13 puanla 9.sırada kaldı.

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