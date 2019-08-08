Gollü maç Merit Yeşilova’nın 5-4

Şampiyonluk adaylarındanYeşilova ile Doğan Türk Birliği hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, gol düellosu şeklinde geçen maçı M.A.Yeşilova 5-4 kazandı.

Mücadele sıcak bir hava altında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk devresini Doğan Türk Birliği 2-1 önde tamamlarken, M.A.Yeşilova takımı bir penaltı atışından yararlanamadı. İkinci devreye Merit Alsancak Yeşilova takımı daha istekli başladı ve iyi oyununun sonucunu da bulduğu gollerle aldı. Yeşil beyazlılara DTB karşısında galibiyeti getiren golleri Levan(2), Emin Atabek, Luka ve Billy Mehmet kaydederken, DTB’nin gollerini yabancı futbolcular Jonathan Weston(2), Billy ve Mirlan Murzaev attı.